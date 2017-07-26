Россиянин Изотов не сумел выйти в финал ЧМ в плавании на 100 метров вольным стилем
БУДАПЕШТ, 26 июля. Россиянин Данила Изотов не сумел квалифицироваться в финал на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Изотов показал в полуфинале общее 15-е время — 48,78 секунды.
С лучшим временем в финал вышел француз Мехди Метелла с результатом 47,65 секунды. Вторым стал американец Калеб Дрессел (47,66), третьим — его соотечественник Натан Эдриан (47,85).
Финал в плавании на 100 метров вольным стилем пройдет в четверг.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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