Фелпс ответил на критику за заплыв с ненастоящей белой акулой
Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, пловец Майкл Фелпс ответил на критику пользователей сети за заплыв с ненастоящей белой акулой. Слова американца приводит For The Win.
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Видимо, что-то случилось...
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«Все хотят на
32-летний спортсмен соревновался с хищником в рамках шоу на телеканале Discovery. Фелпсу ничего не угрожало — его «соперник» был компьютерной симуляцией. Пловец в моноласте преодолел стометровку за 38.1 секунды, акуле потребовалось ровно на две секунды меньше. Пользователи Twitter обвинили организаторов заплыва во лжи.
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