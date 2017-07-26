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https://sport.mail.ru/news/swimming/30502312/
26 июля 2017, 19:23 | Водные: Плавание | Lenta.Ru

Фелпс ответил на критику за заплыв с ненастоящей белой акулой

Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, пловец Майкл Фелпс ответил на критику пользователей сети за заплыв с ненастоящей белой акулой. Слова американца приводит For The Win.

Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион пловец Майкл <span class=error>Фелпс</span> ответил на критику пользователей сети за заплыв с ненастоящей белой акулой. Слова американца приводит For The Win. Увеличить
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«Все хотят на что-нибудь пожаловаться. Но мне было весело посоревноваться с акулой. Если кто-то хочет залезть в воду и посоревноваться с настоящей огромной белой акулой — что ж, вперед. Но вы не сможете заставить акулу плыть по прямой. Хотя было бы интересно на это взглянуть», — рассказал Фелпс.

32-летний спортсмен соревновался с хищником в рамках шоу на телеканале Discovery. Фелпсу ничего не угрожало — его «соперник» был компьютерной симуляцией. Пловец в моноласте преодолел стометровку за 38.1 секунды, акуле потребовалось ровно на две секунды меньше. Пользователи Twitter обвинили организаторов заплыва во лжи.
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БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Сборная США по плаванию установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров. Команда показала результат 3 минуты 38,56 секунды во время финального заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
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