Фелпс ответил на критику за заплыв с ненастоящей белой акулой

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«Все хотят на что-нибудь пожаловаться. Но мне было весело посоревноваться с акулой. Если кто-то хочет залезть в воду и посоревноваться с настоящей огромной белой акулой — что ж, вперед. Но вы не сможете заставить акулу плыть по прямой. Хотя было бы интересно на это взглянуть», — рассказал Фелпс.

32-летний спортсмен соревновался с хищником в рамках шоу на телеканале Discovery. Фелпсу ничего не угрожало — его «соперник» был компьютерной симуляцией. Пловец в моноласте преодолел стометровку за 38.1 секунды, акуле потребовалось ровно на две секунды меньше. Пользователи Twitter обвинили организаторов заплыва во лжи.

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