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26 июля 2017, 19:13 | Водные: Плавание | ТАСС

Итальянка Пеллегрини стала чемпионкой мира в плавании на 200 м кролем

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Итальянка Федерика Пеллегрини завоевал золотую медаль в плавании на 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Она преодолела дистанцию за 1 минуту 54,73 секунды. Второе место разделили американка Кэти Ледеки и австралийка Эмма Маккеон, показавшие одинаковое время (1.55,18). Россиянка Вероника Попова заняла четвертое место (1.55,26).

Ледеки, которая является пятикратной олимпийской чемпионкой и 12-кратной чемпионкой мира, впервые в карьере проиграла финальный заплыв на мировых первенствах.

Пеллегрини стала пятикратной чемпионкой мира. Последний раз она выигрывала на мировых первенствах в 2011 году в Шанхае на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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