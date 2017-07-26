Попова — четвёртая на дистанции 200 м вольным стилем на ЧМ в Будапеште
Россиянка Вероника Попова остановилась в шаге от пьедестала чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште в плавании на 200 метров вольным стилем.
Вероника заняла четвёртое место, уступив американке Кэти Ледеки и австралийке Эмме Маккеон, разделившим серебро, 0,08 секунды. Победила итальянка Федерика Пеллегрини.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Плавание. Женщины. Вольный стиль. 200 м
1. Федерика Пеллегрини (Италия) — 1.54,73.
2. Кэти Ледеки (США) — 1.55,18.
2. Эмма Маккеон (Австралия) — 1.55,18.
4. Вероника Порпова (Россия) — 1.55,26.
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