Тарасевич, Пригода, Чимрова, Попова проплывут комбинированную эстафету в финале ЧМ
БУДАПЕШТ, 26 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Бронзовый призер чемпионата мира по водным видам спорта 2017 года в Будапеште на 100-метровке брассом Кирилл Пригода, а также Григорий Тарасевич, Светлана Чимрова и Вероника Попова проплывут в составе сборной России смешанную комбинированную эстафету 4×100 метров в финале турнира.
Смешанная комбинированная эстафета дебютирует в олимпийской программе Игр-2020 в Токио.
Финал в этом виде программы пройдет в Будапеште в среду.
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