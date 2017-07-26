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26 июля 2017, 19:01 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Тарасевич, Пригода, Чимрова, Попова проплывут комбинированную эстафету в финале ЧМ

БУДАПЕШТ, 26 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Бронзовый призер чемпионата мира по водным видам спорта 2017 года в Будапеште на 100-метровке брассом Кирилл Пригода, а также Григорий Тарасевич, Светлана Чимрова и Вероника Попова проплывут в составе сборной России смешанную комбинированную эстафету 4×100 метров в финале турнира.

Смешанная комбинированная эстафета дебютирует в олимпийской программе Игр-2020 в Токио.

Финал в этом виде программы пройдет в Будапеште в среду.
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