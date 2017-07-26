Сборная США установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м
БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Сборная США по плаванию установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров. Американские пловцы показали результат 3 минуты 40,28 секунды во время полуфинального заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Предыдущий рекорд равнялся 3 минутам 41,71 секунде и был установлен на ЧМ-2015 в Казани сборной Великобритании.
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