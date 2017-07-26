Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30497247/
26 июля 2017, 13:04 | Водные: Плавание | ТАСС

Сборная США установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Сборная США по плаванию установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров. Американские пловцы показали результат 3 минуты 40,28 секунды во время полуфинального заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Предыдущий рекорд равнялся 3 минутам 41,71 секунде и был установлен на ЧМ-2015 в Казани сборной Великобритании.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Четыре уфимца переплыли пролив Босфор из Азии в Европу

Четыре уфимца переплыли пролив Босфор из Азии в Европу

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/. В Стамбуле прошел 29-й ежегодный международный заплыв через пролив Босфор, в котором приняли участие около двух тысяч пловцов из 49 стран, из которых примерно 400 участников — представители России.
Еще 7 новостей  Все новости

Футболисты "Зенита" Смольников и Новосельцев не полетели в Израиль на матч Лиги Европы

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду китаянка Хэ Цзы завершила карьеру

Ефимова не выступит на ЧМ в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м

Футболисты "Зенита" Смольников и Новосельцев не полетели в Израиль на матч Лиги Европы

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду китаянка Хэ Цзы завершила карьеру