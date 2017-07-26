Сборная США установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/. В Стамбуле прошел 29-й ежегодный международный заплыв через пролив Босфор, в котором приняли участие около двух тысяч пловцов из 49 стран, из которых примерно 400 участников — представители России.