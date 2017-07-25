Юлия Ефимова: Кинг боится на меня смотреть

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— Стратегия была такая же, как на полуфинал, но с самого старта что-то не пошло, — призналась Ефимова. — Вчера все было легко и такое время показалось неожиданным, а сегодня… Может быть, сказалось то, что так раздувают нашу дуэль с Лилли Кинг. Хотя сама стараюсь относиться к этому с иронией. Меня это подстегивает. Как, думаю, и американок.

— Начали вы решающий заплыв на 0,3 быстрее, чем в полуфинале, но вторая часть получилась у вас не такой быстрой, как обычно.

— 0,3 — не так много. Другое дело, что сегодня сам старт получился очень быстрым. Только встали на тумбочку, я даже понять не успела, что происходит — и уже сирена. Из-за этого немного закрепостилась на первых 50 м. Но ничего страшного. Будем готовиться дальше.

— Кинг вас удивила?

— Да, хорошее время, крепкие нервы. Будем работать.

— Сейчас вы улыбаетесь. А что в душе?

— Не могу сказать, что я очень расстроена. Хотя злость появляется. Впереди 50, 200 м и эстафеты. За 100 м обидно и досадно. Извиняюсь перед своими болельщиками. Но в спорте такое бывает.

— Полуфинал, в котором вам всего 0,01 не хватило до мирового, как восприняли?

— Обрадовалась такому результату. Даже не думала о подобных секундах. И надеялась, что в финале проплыву быстрее.

— Как развивались ваши отношения с Кинг на этом турнире вне бассейна?

— Она на меня боится смотреть. Перед стартом мы не общались, она делает вид, что не замечает меня. А после финиша все было куда теплее.

— Вас не раздражает, что ваше с ней противостояние раздувается так сильно? Россия против Америки, холодная война.

— Меня это смешит и заводит.

Владимир ИВАНОВ из Будапешта.