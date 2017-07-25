Юлия Ефимова: Кинг боится на меня смотреть
25-летняя россиянка — о бронзе на 100 м брассом.
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Видимо, что-то случилось...
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— Стратегия была такая же, как на полуфинал, но с самого старта
— Начали вы решающий заплыв на 0,3 быстрее, чем в полуфинале, но вторая часть получилась у вас не такой быстрой, как обычно.
— 0,3 — не так много. Другое дело, что сегодня сам старт получился очень быстрым. Только встали на тумбочку, я даже понять не успела, что происходит — и уже сирена.
— Кинг вас удивила?
— Да, хорошее время, крепкие нервы. Будем работать.
— Сейчас вы улыбаетесь. А что в душе?
— Не могу сказать, что я очень расстроена. Хотя злость появляется. Впереди 50, 200 м и эстафеты. За 100 м обидно и досадно. Извиняюсь перед своими болельщиками. Но в спорте такое бывает.
— Полуфинал, в котором вам всего 0,01 не хватило до мирового, как восприняли?
— Обрадовалась такому результату. Даже не думала о подобных секундах. И надеялась, что в финале проплыву быстрее.
— Как развивались ваши отношения с Кинг на этом турнире вне бассейна?
— Она на меня боится смотреть. Перед стартом мы не общались, она делает вид, что не замечает меня. А после финиша все было куда теплее.
— Вас не раздражает, что ваше с ней противостояние раздувается так сильно? Россия против Америки, холодная война.
— Меня это смешит и заводит.
Владимир ИВАНОВ из Будапешта.
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