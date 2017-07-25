Ефимова проиграла американкам

Сразу после того, как в понедельник в полуфинале стометровки брассом четырехкратная чемпионка мира почти повторила существующий мировой рекорд, установленный олимпийской чемпионкой Лондона Рутой Мейлутите на мировом первенстве-2013, я обратилась за комментарием к одному из наиболее успешных и знаменитых тренеров мира Геннадию Турецкому.

— Вам понравились женские полуфиналы брассом?

— Нет, — неожиданно, но довольно категорично ответил тренер. И тут же пояснил: — Не понравилось то, что Юля попала в финал с первым временем. Это большая нагрузка на психику: теперь все начнут хлопать спортсменку по плечу и говорить ей всякие не слишком нужные перед главным стартом вещи.

— А как же ваши слова, сказанные на Играх в Сиднее, о том, что Олимпийские игры нужно выигрывать в полуфинале? Как, собственно, 17 лет назад их выиграл Питер ван ден Хугенбанд на стометровке вольным стилем, опередив вашего ученика Александра Попова?

— Отчасти это так. Но в случае с Ефимовой нужно понимать, какое колоссальное психологическое давление на нее приходится. Она ведь, считайте, единственная в российской команде, кто может рассчитывать на золотые медали. И все, кому не лень, постоянно напоминают ей об этом. Прежде всего журналисты, но боюсь, что и внутри Юлиной команды ее лучший результат в полуфинале может внести излишнюю нервозность.

Цитата Геннадий Турецкий В таком состоянии очень тяжело ждать старта. Если бы в полуфинале Юля финишировала второй, все было бы намного проще. Я знаю, что она справится, но легко ей не будет.

Юлия ЕФИМОВА в финале на 100-метровке брассом. Reuters

ДВА РЕКОРДА ПИТИ

Третий день плавательного турнира с утра начался нетривиально: в предварительном заплыве на 50 м брассом англичанин Адам Пити установил мировой рекорд — 26,10. Пятым в число полуфиналистов попал Кирилл Пригода, став первым российским пловцом, проплывшим эту дистанцию быстрее 27-ми секунд и установив, соответственно, рекорд России, но с достижениям Пити секунды российского брассиста не шли ни в какое сравнение.

Еще один рекорд мира был зафиксирован англичанином в вечернем полуфинале — 25,95.

Цитата Александр Попов Мировой рекорд на таких соревнованиях — это как своеобразный посыл миру: «Обратите на меня внимание!». На спортсменов, способных бить рекорды, действительно смотрят совершенно иначе, чем на тех, кто просто является соискателем медалей.

Рассуждая на эту же тему Геннадий Турецкий вспомнил, как в 1990-м (еще до того, как Попову предстояло стать самым легендарным пловцом следующего десятилетия) он встречался в США с Марком Спитцем. Турецкого тогда очень интересовала тема мотивации спортсмена, и он спросил Спитца, каким образом тот настраивал себя на свои семь олимпийских побед в Мюнхене. «Я вообще не думал о том, как победить, — ответил американец. — Думал лишь о том, как должен построить дистанцию, чтобы показать рекордное время. Это мне удалось в каждом из финалов. Ну, а медали стали лишь приятным приложением».

Известному тренеру я позвонила совершенно с конкретной целью — поговорить о звездах и рекордах. Хотела в частности спросить, не считает ли он, что Кэти Ледеки, популярность которой американцы раскручивают что есть сил, делая из спортсменки «второго Фелпса», не совсем заслуживает этого? Из-за нее, во всяком случае, команда чуть было не проиграла эстафету 4×100 м вольным стилем, куда Ледеки включили с совершенно очевидным намерением: чтобы спортсменка записала на свой счет очередную победу, как когда-то (и тоже не всегда заслуживая этого) делал Фелпс?

— Американцам всегда было свойственно лепить героев из своих пловцов, — ответил тренер. — Это ведь определенная стратегия, которой в США пользуются уже очень давно. Плавание — вообще стратегический вид, но не потому, что в нем разыгрывается огромное количество медалей, а прежде всего потому, что это вид, с которого начинаются Олимпийские игры. Согласитесь, психологически очень хорошо, когда у страны в первый же день появляются чемпионы. В России это почему-то никогда не обсуждается, а напрасно. Эту концепцию я как-то озвучил в Австралии, когда меня пригласили туда работать.

— И ее приняли?

— Мало того, что приняли. Австралийцы, пользуясь правом хозяев, даже изменили программу Игр-2000. Раньше, если помните, мужская кролевая эстафета 4×100 м никогда не разыгрывалась в первый день соревнований. Как и мужские 400 м вольным стилем. Австралийцы посчитали, что в этих видах у них хорошие шансы на победу и поставили их в первый день, чтобы таким образом дать победный импульс всей своей олимпийской команде. И действительно, одержали на этих дистанциях победы. У нас принято считать, что первые два дня плавательной программы — «не наши» дни. Но так ведь ничего и не делается для того, чтобы сделать их «нашими».

— Вы видите пути к тому, чтобы переломить ситуацию?

— Та же кролевая эстафета. Я смотрел выступление россиян в первый день чемпионата, мне понравилось, что ребята боролись до конца, то есть эстафета в их исполнении получилась серьезной, боевой. Это определенный успех, хотя мне не очень нравится называть четвертое место успехом — это не в моих правилах. Понятно, что тем, кто стартовал за Россию, было сложно: если у тех же американцев средний результат каждого пловца 47,5, то у нас за 47,5 способен плыть только Владимир Морозов. Но определенный стандарт мы продолжаем удерживать: были четвертыми на Играх в Рио, стали четвертыми и в Будапеште. Дальше этот стандарт нужно просто повышать. Надо «собирать» команду, как мы собирали ее перед Играми 1992 года. У нас тогда было семь равнозаменяемых спортсменов: бери любого, и получай гарантированное золото, причем с мировым рекордом.

СЕНСАЦИЯ КРАСНЫХ

Первой российской сенсацией вечерней части стал 22-летний спортсмен из Бугульмы Александр Красных, знаменитый тем, что в олимпийском сезоне лишил личных лицензий опытнейшего Данилу Изотова. Уже тогда многие обратили внимание на невероятную способность спортсмена ускоряться на заключительном «полтиннике», но на Играх в Рио как раз это у Красных и не получилось: на дистанции 200 м он остался восьмым.

Третий день вообще мог оказаться супер-ударным для России, если бы стометровку на спине плыл Евгений Рылов. Но эта дистанция обошлась без его участия: накануне чемпионата у Евгения слишком сильно обострилась травма плеча. Известный российский врач-ортопед Сергей Архипов, наблюдающий спортсмена весь последний год, сказал, что проблемы возникли у Рылова еще до отбора на мировое первенство, и уже тогда ему была рекомендована операция. Причиной травмы стала небольшая врожденная аномалия сустава, и хотя операции в подобных случаях давно уже проводятся артроскопическим способом с минимальным травмированием сустава, время полного восстановления занимает до шести месяцев. То есть в случае хирургического вмешательства Рылову однозначно пришлось бы пропустить мировое первенство. Поэтому была предпринята попытка обойтись терапевтическим лечением.

На первый взгляд она удалась: травму достаточно быстро удалось купировать, Евгений прекрасно выступил на чемпионате страны, отобравшись в команду на всех трех дистанциях на спине и попутно обновив рекорд России на дистанции 50 м и рекорд Европы на 200. Но как только тренировочные нагрузки были увеличены, плечо снова начало болеть, из-за чего пришлось серьезно пересмотреть рабочие планы. А кроме того стало очевидно, что из соревновательного графика все-таки придется исключить те дистанции, где требуются наиболее мощные ускорения. То есть 50 и 100.

Лилли КИНГ (справа) и Кэти МЕЙЛИ после финиша. AFP 2017

ЕФИМОВА КИНГ НЕ ДОГНАЛА

Не прошло и часа после того, как Ледеки выиграла свое третье золото на полуторакилометровой дистанции вольным стилем, она вышла на полуфинальный старт двухсотметровки и с лучшим временем отобралась в финал, подтверждая тем самым репутацию плавательного монстра. Куда более неожиданным стало, впрочем, третье время Вероники Поповой: подопечная Михаила Горелика обошла по скорости олимпийскую чемпионку Пекина Федерику Пеллегрини, «домашнюю» фаворитку, 19-кратную чемпионку мира Катинку Хоссу. Пусть это был всего лишь промежуточный результат, эмоционально все шло к тому, чтобы завершение дня оказалось под стать его началу.

Старт Ефимова проиграла. Она проигрывала его и раньше, без усилий отыгрывая упущенное на второй половине, но в этот раз Лилли Кинг как-то уж очень резко стала уходить от россиянки. А после поворота просто не позволила ей себя догнать. Точнее, не смогла Юля.

Весь сюжет этого драматичного финала укладывался в один единственный и крайне неприятный факт: финальный результат Ефимовой оказался на 0,69 хуже ее полуфинального времени. Сбылось то, чего опасался Турецкий…

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ из Будапешта.