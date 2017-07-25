Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30491825/
25 июля 2017, 20:37 | Водные: Плавание | ТАСС

Китаец Сюй Цзяюй стал чемпионом мира в плавании на 100 м на спине

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Китаец Сюй Цзяюй завоевал золотую медаль в плавании на 100 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Он преодолел дистанцию за 52,44 секунды. Второе место занял американец Мэтт Греверс (52,48). Бронза в активе другого американца Райана Мерфи (52,59).

Россиянин Григорий Тарасевич стал пятым, показав результат 53,12 секунды.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Пловчиха Фесикова довольна первым стартом на ЧМ после рождения ребенка

Пловчиха Фесикова довольна первым стартом на ЧМ после рождения ребенка

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира 2011 года Анастасия Фесикова, несмотря на отсутствие медали на мировом первенстве в Будапеште, довольна своим первым стартом после рождения ребенка. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.
Еще 7 новостей  Все новости

Россиянин Красных завоевал бронзу ЧМ в плавании на 200 м вольным стилем

Россиянки завоевали золото в командных соревнованиях на ЧЕ по стендовой стрельбе

Совет директоров КХЛ обсудит создание собственной антидопинговой лаборатории

Россиянин Красных завоевал бронзу ЧМ в плавании на 200 м вольным стилем

Россиянки завоевали золото в командных соревнованиях на ЧЕ по стендовой стрельбе