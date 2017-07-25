Пловчиха Фесикова довольна первым стартом на ЧМ после рождения ребенка

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На дистанции 100 метров на спине победу одержала канадка Кайли Масс, установившая мировой рекорд (58,10 секунды). Фесикова стала пятой (58,83).

«Я очень довольна результатом, хоть и осталась без медали. Это мой лучший результат после возвращения в спорт. Я постепенно набираю форму после родов, в этом году работа стала приносить результат», — сказала Фесикова.

«Главное, у нас вырисовываются хорошие перспективы в комбинированной эстафете. Уверена, мы будем бороться за медали», — добавила капитан российской сборной на чемпионате мира.

В июне 2014 года Фесикова родила сына.