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25 июля 2017, 20:38 | Водные: Плавание | ТАСС

Пловчиха Фесикова довольна первым стартом на ЧМ после рождения ребенка

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира 2011 года Анастасия Фесикова, несмотря на отсутствие медали на мировом первенстве в Будапеште, довольна своим первым стартом после рождения ребенка. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

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На дистанции 100 метров на спине победу одержала канадка Кайли Масс, установившая мировой рекорд (58,10 секунды). Фесикова стала пятой (58,83).

«Я очень довольна результатом, хоть и осталась без медали. Это мой лучший результат после возвращения в спорт. Я постепенно набираю форму после родов, в этом году работа стала приносить результат», — сказала Фесикова.

«Главное, у нас вырисовываются хорошие перспективы в комбинированной эстафете. Уверена, мы будем бороться за медали», — добавила капитан российской сборной на чемпионате мира.

В июне 2014 года Фесикова родила сына.
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