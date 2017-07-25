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25 июля 2017, 20:40 | Водные: Плавание | ТАСС

Россиянка Попова вышла в финал ЧМ в плавании на 200 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Вероника Попова квалифицировалась в финал в плавании на 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Попова установила рекорд России, показав время 1 минута 55,08 секунды.

Она превзошла свой же результат (1.55,93), показанный на чемпионате России в 2014 году. Попова показала общий третий результат.

С лучшим временем в финал вышла американка Кэти Ледеки (1.54,69). Второе время показала австралийка Эмма Маккеон (1.54,99).

Финал на этой дистанции пройдет в среду.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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