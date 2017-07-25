Российский пловец Пригода вышел в финал ЧМ на дистанции 50 м брассом

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Канадская пловчиха Кайли Масс установила мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине. Она показала результат 58,10 секунды во время финального заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.