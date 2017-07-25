Российский пловец Пригода вышел в финал ЧМ на дистанции 50 м брассом
БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Пригода квалифицировался в финал на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Пригода показал общее четвертое время — 26,85 секунды.
С лучшим временем в финал вышел британец Адам Пити, установивший мировой рекорд (25,95). Второе время показал бразилец Фелипе Лима (26,68), третье — Кэмерон ван дер Бург из ЮАР (26,74).
Финал на этой дистанции пройдет в среду.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter