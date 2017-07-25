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25 июля 2017, 20:09 | Водные: Плавание | ТАСС

Британец Пити установил мировой рекорд в плавании на 50 м брассом второй раз за день

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Британский пловец Адам Пити установил мировой рекорд на дистанции 50 м брассом. Он показал результат 25,95 секунды во время полуфинального заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Британец Пити установил мировой рекорд в плавании на 50 м брассом второй раз за день - Фото Увеличить
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22-летний британец превзошел свой же результат, показанный в квалификационном заплыве во вторник утром (26,10).

Пити является олимпийским чемпионом Игр-2016 на 100 м брассом, четырехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы. Помимо мирового рекорда на 50 м, ему принадлежит лучшее время на 100-метровке брассом (57,13).
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