Канадка Масс установила мировой рекорд в плавании на 100 м на спине
БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Канадская пловчиха Кайли Масс установила мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине. Она показала результат 58,10 секунды во время финального заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
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21-летняя канадка побила рекорд британки Джеммы Споффорт (58,12), который был установлен на чемпионате мира 2009 года в Риме.
Второе место заняла американка Кэтлин Бейкер (58,58), третьей стала австралийка Эмили Сибом (58,59).
Россиянки Анастасия Фесикова (58,83) и Дарья Устинова (59,50) заняли пятое и шестое места соответственно.
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