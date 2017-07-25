Канадка Масс установила мировой рекорд в плавании на 100 м на спине

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Британский пловец Адам Пити установил мировой рекорд на дистанции 50 м брассом. Он показал результат 26,10 секунды во время квалификационного заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.