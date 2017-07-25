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25 июля 2017, 19:32 | Водные: Плавание | ТАСС

Красных чуть не плакал от усталости на ЧМ после завоевания бронзы на 200 м кролем

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Красных признался, что от усталости после финала в плавании на 200 м кролем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште ему хотелось плакать от усталости. Об этом он рассказал журналистам после дистанции, на которой он стал бронзовым призером.

Красных чуть не плакал от усталости на ЧМ после завоевания бронзы на 200 м кролем - Фото Увеличить
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Красных показал результат 1 минута 45,23 секунды. Победу одержал китаец Сунь Ян (1.44,39), ставший девятикратным чемпионом мира.

«Так тяжко мне никогда не было — примерно за 25 м метров до финиша стало “накрывать”, больше не помню ничего, думал, что вообще не доплыву, — признался Красных. — Плакать хотелось, но не от радости, а от усталости — еле доплыл».

Спортсмен рад, что ему удалось опередить двух британских пловцов. «Очень рад, что удалось опередить обоих британцев, молодого [Скотта Дункана] обошел всего на 0,04 секунды. Получается, везунчик я», — считает Красных.

Отвечая на вопрос, абсолютно ли он счастлив после завоевания медали, Красных ответил: «Ну, олимпийским чемпионом я же еще не стал!».

Медаль Красных стала второй для российских пловцов на чемпионате мира в Будапеште. Ранее Кирилл Пригода завоевал бронзу на дистанции 100 метров брассом. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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