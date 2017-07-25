Красных чуть не плакал от усталости на ЧМ после завоевания бронзы на 200 м кролем

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Красных показал результат 1 минута 45,23 секунды. Победу одержал китаец Сунь Ян (1.44,39), ставший девятикратным чемпионом мира.

«Так тяжко мне никогда не было — примерно за 25 м метров до финиша стало “накрывать”, больше не помню ничего, думал, что вообще не доплыву, — признался Красных. — Плакать хотелось, но не от радости, а от усталости — еле доплыл».

Спортсмен рад, что ему удалось опередить двух британских пловцов. «Очень рад, что удалось опередить обоих британцев, молодого [Скотта Дункана] обошел всего на 0,04 секунды. Получается, везунчик я», — считает Красных.

Отвечая на вопрос, абсолютно ли он счастлив после завоевания медали, Красных ответил: «Ну, олимпийским чемпионом я же еще не стал!».

Медаль Красных стала второй для российских пловцов на чемпионате мира в Будапеште. Ранее Кирилл Пригода завоевал бронзу на дистанции 100 метров брассом. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.