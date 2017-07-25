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25 июля 2017, 19:41 | Водные: Плавание | ТАСС

Американка Ледеки стала 12-кратной чемпионкой мира по плаванию

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Американка Кэти Ледеки завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Американка Ледеки стала 12-кратной чемпионкой мира по плаванию - Фото Увеличить
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Пятикратная олимпийская чемпионка показала время 15 минут 31,82 секунды. Этот результат стал четвертым в истории в плавании на этой дистанции. Второе место заняла олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира из Испании Мирея Бельмонте (15.50,89), третьей стала итальянка Симона Квадарелла (15.53,86).

Ледеки стала 12-кратной чемпионкой мира, став самой титулованной пловчихой в истории мировых первенств. У другой американской спортсменки Мисси Франклин 11 золотых медалей ЧМ.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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Пловчиха Фесикова довольна первым стартом на ЧМ после рождения ребенка

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира 2011 года Анастасия Фесикова, несмотря на отсутствие медали на мировом первенстве в Будапеште, довольна своим первым стартом после рождения ребенка. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.
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