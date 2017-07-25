Россиянин Красных завоевал бронзу ЧМ в плавании на 200 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира 2011 года Анастасия Фесикова, несмотря на отсутствие медали на мировом первенстве в Будапеште, довольна своим первым стартом после рождения ребенка. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.