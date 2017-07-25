Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30491237/
25 июля 2017, 19:11 | Водные: Плавание | ТАСС

Россиянин Красных завоевал бронзу ЧМ в плавании на 200 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Красных стал бронзовым призером в плавании на 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Россиянин Красных завоевал бронзу ЧМ в плавании на 200 м вольным стилем - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Красных преодолел дистанцию за 1 минуту 45,23 секунды. Победу одержал китаец Сунь Ян (1.44,39), ставший девятикратным чемпионом мира. Бронза в активе американца Таунли Хааса (1.45,04). Другой российский пловец Михаил Довгалюк финишировал седьмым (1.46,02).

Медаль Красных стала второй для российских пловцов на чемпионате мира в Будапеште. Ранее Кирилл Пригода завоевал бронзу на дистанции 100 метров брассом.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Пловчиха Фесикова довольна первым стартом на ЧМ после рождения ребенка

Пловчиха Фесикова довольна первым стартом на ЧМ после рождения ребенка

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира 2011 года Анастасия Фесикова, несмотря на отсутствие медали на мировом первенстве в Будапеште, довольна своим первым стартом после рождения ребенка. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.
Еще 7 новостей  Все новости

Россиянин Красных завоевал бронзу ЧМ в плавании на 200 м вольным стилем

Россиянки завоевали золото в командных соревнованиях на ЧЕ по стендовой стрельбе

Совет директоров КХЛ обсудит создание собственной антидопинговой лаборатории

Россиянин Красных завоевал бронзу ЧМ в плавании на 200 м вольным стилем

Россиянки завоевали золото в командных соревнованиях на ЧЕ по стендовой стрельбе