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25 июля 2017, 13:53 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Кинг: Жест Ефимовой ещё больше мотивирует меня

Американская пловчиха Лилли Кинг прокомментировала победный жест россиянки Юлии Ефимовой, который она продемонстрировала в полуфинале чемпионата мира в Будапеште на дистанции 100 м брассом.

После победы в заплыве Ефимова подняла указательный палец вверх.

Кинг на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро повторила такое же движение Ефимовой и позднее объяснила это тем, что не согласна с допуском на Игры-2016 россиянки, уличённой в применении допинга.

«Я всегда слежу за результатами заплыва, который предшествует моему. Я видела этот жест Ефимовой. Это мотивирует меня ещё больше, так что всё нормально», — цитирует Кинг NBS Sports.
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