Кинг: Жест Ефимовой ещё больше мотивирует меня

После победы в заплыве Ефимова подняла указательный палец вверх.

Кинг на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро повторила такое же движение Ефимовой и позднее объяснила это тем, что не согласна с допуском на Игры-2016 россиянки, уличённой в применении допинга.

«Я всегда слежу за результатами заплыва, который предшествует моему. Я видела этот жест Ефимовой. Это мотивирует меня ещё больше, так что всё нормально», — цитирует Кинг NBS Sports.