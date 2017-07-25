Кинг: Жест Ефимовой ещё больше мотивирует меня
Американская пловчиха Лилли Кинг прокомментировала победный жест россиянки Юлии Ефимовой, который она продемонстрировала в полуфинале чемпионата мира в Будапеште на дистанции 100 м брассом.
После победы в заплыве Ефимова подняла указательный палец вверх.
Кинг на Олимпиаде в
«Я всегда слежу за результатами заплыва, который предшествует моему. Я видела этот жест Ефимовой. Это мотивирует меня ещё больше, так что всё нормально», — цитирует Кинг NBS Sports.
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