Пахомов квалифицировался в полуфинал ЧМ в плавании на дистанции 200 м баттерфляем

Пахомов во вторник показал 9-е время в квалификации (1 минута 56,07 секунды).

За попадание в полуфинал на дистанции 50 метров брассом продолжает борьбу россиянин Всеволод Занько, занявший 16-е место наряду с двумя соперниками. Всем троим предстоит «переплыв», который состоится в утренней сессии после квалификации на дистанции 800 м вольным стилем у мужчин. В полуфинал на 50 м брассом уже пробился Кирилл Пригода, ранее завоевавший бронзу на дистанции 100 м брассом.

Полуфиналы в этих видах программы пройдут во вторник вечером.