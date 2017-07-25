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25 июля 2017, 12:07 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Пахомов квалифицировался в полуфинал ЧМ в плавании на дистанции 200 м баттерфляем

БУДАПЕШТ, 25 июл — Р-Спорт. Российский пловец Даниил Пахомов квалифицировался в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 200 метров баттерфляем.

Пахомов во вторник показал 9-е время в квалификации (1 минута 56,07 секунды).

За попадание в полуфинал на дистанции 50 метров брассом продолжает борьбу россиянин Всеволод Занько, занявший 16-е место наряду с двумя соперниками. Всем троим предстоит «переплыв», который состоится в утренней сессии после квалификации на дистанции 800 м вольным стилем у мужчин. В полуфинал на 50 м брассом уже пробился Кирилл Пригода, ранее завоевавший бронзу на дистанции 100 м брассом.

Полуфиналы в этих видах программы пройдут во вторник вечером.
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