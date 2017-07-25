Россиянин Пригода вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м брассом

21-летний Пригода финишировал вторым в своем заплыве и показал пятое общее время (26,91). С лучшим результатом в финал вышел Адам Пити (26,10), обновив установленный им же мировой рекорд. Второе время показал южноафриканец Кэмерон ван дер Бург (26,54). Третьим стал бразилец Джоао Гомес (26.67).

В понедельник Пригода завоевал бронзу на 100 метров брассом.

Другой россиянин 21-летний Занько показал 16-е общее время (27,39), как и два других спортсмена. Занько будет участвовать в переплыве по окончании четырех утренних заплывов квалификационного раунда.

Полуфиналы в плавании на 50 метров брассом среди мужчин пройдут позднее во вторник, финал — в среду.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.