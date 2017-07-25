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25 июля 2017, 11:38 | Водные: Плавание | ТАСС

Британец Пити установил мировой рекорд в плавании на 50 м брассом

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Британский пловец Адам Пити установил мировой рекорд на дистанции 50 м брассом. Он показал результат 26,10 секунды во время квалификационного заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Он преодолел дистанцию за 2610 секунды. Увеличить
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Пити превзошел свой же результат, показанный 4 августа 2015 года на чемпионате мира в Казани, — 26,42 секунды.

22-летний британец является олимпийским чемпионом Рио на 100 м брассом, четырехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы. Помимо мирового рекорда на 50 м, ему принадлежит лучшее время на 100-метровке брассом — 57,13.
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