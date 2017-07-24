Колесников на ЧМ установил юниорский рекорд мира в плавании на 100 м на спине
БУДАПЕШТ, 24 июл —
Р-Спорт. Российский пловец Климент Колесников на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште установил юниорский мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 100 метров.
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Лидер юниорской сборной России Колесников в понедельник в полуфинальном заплыве чемпионата мира не смог пробиться в финал, показав вместе с китайцем Ли Гуанъюанем девятый результат. Оба пловца финишировали со временем 53,84 секунды, после чего был назначен «переплыв» между российским и китайским спортсменами.
В «переплыве» Колесников оказался быстрее китайца, финишировав с результатом 53,38 секунды, что является новым мировым рекордом среди юниоров. Гуанъюань проплыл дистанцию за 53,70 секунды. Таким образом, оба пловца находятся в
По итогам полуфинального заплыва прямую путевку в финал завоевал россиянин Григорий Тарасевич.
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