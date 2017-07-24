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24 июля 2017, 22:00 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Колесников на ЧМ установил юниорский рекорд мира в плавании на 100 м на спине

БУДАПЕШТ, 24 июл — Р-Спорт. Российский пловец Климент Колесников на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште установил юниорский мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 100 метров.

Российский пловец <span class=error>Климент</span> Колесников на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште установил <span class=error>юниорский</span> мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 100 метров. Увеличить
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Лидер юниорской сборной России Колесников в понедельник в полуфинальном заплыве чемпионата мира не смог пробиться в финал, показав вместе с китайцем Ли Гуанъюанем девятый результат. Оба пловца финишировали со временем 53,84 секунды, после чего был назначен «переплыв» между российским и китайским спортсменами.

В «переплыве» Колесников оказался быстрее китайца, финишировав с результатом 53,38 секунды, что является новым мировым рекордом среди юниоров. Гуанъюань проплыл дистанцию за 53,70 секунды. Таким образом, оба пловца находятся в резерв-листе, в случае снятия одного из восьми участников финального заплыва Колесников первым займет его место.

По итогам полуфинального заплыва прямую путевку в финал завоевал россиянин Григорий Тарасевич.
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