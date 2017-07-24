Ефимова vs Кинг. Предвкушение драки

В понедельник был дан старт одному из главных плавательных противостояний: четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова против двух олимпийских чемпионок — Руты Мейлутите, обыгравшей россиянку на Играх-2012 в Лондоне, и Лилли Кинг, перехватившей у России победу в 2016-м.

Тринадцать лет назад на Олимпийских играх в Афинах американец Гэри Холл-младший, известный своим многолетним противостоянием с четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Поповым, признался, что одним из самых тяжелых для него моральных испытаний был тот факт, что пресса, да и просто болельщики постоянно как бы стравливают его с русским пловцом, представляя их отношения на дорожке как незатихающую войну и всячески эту войну подогревая. После того, как в Рио-де-Жанейро Ефимова проиграла Кинг олимпийскую стометровку брассом, а свежеиспеченная чемпионка разразилась не самыми лестными комментариями в адрес соперницы, мир получил новую пару непримиримых оппонентов. В глазах российских болельщиков — так точно.

Почему — понятно: после того, как стало известно, что Евгению Рылову предстоит стартовать с достаточно неприятной травмой плеча, из-за которой пловец был вынужден отказаться от выступления на дистанциях 50 и 100 метров, после того, как Россия фактически провалила первый день соревнований, проиграв одну из центральных эстафет и вообще не выставив — другую, оставалось констатировать, что кроме Ефимовой и надеяться-то особо не на кого. Поэтому и не получалось по-болельщицки восхищаться ни двумя золотым медалям, с которых начала турнир пятикратная олимпийская чемпионка Кати Ледеки, став одиннадцатикратной чемпионкой мира, ни мировым рекордом Сары Шестрем, установленным на первом этапе кролевой эстафеты, ни тому, как фанатично, едва не обрушивая трибуну, венгры поддерживают любимицу всей страны Катинку Хоссу, выигравшую первую из своих дистанций — 200 м комплекс. Да и сама эта дистанция была примечательна для россиян лишь тем, что на ней стартовала Ефимова. Обладательница лучшего времени сезона в мире на стометровке брассом разогревалась перед главным стартом.

Катинку ХОССУ и Юлия ЕФИМОВА. Reuters

МАСКИРОВКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Если бы не скандальные высказывания Кинг в Рио, после которых чемпионку многие стали именовать за глаза девушкой без мозгов, ей можно было бы даже посочувствовать: вернувшись из Бразилии домой в крошечный Эвансвиль с двумя золотыми олимпийскими медалями (вторая была завоевана в составе американской команды в комбинированной эстафете) спортсменка очень быстро поняла, что отныне совершенно не принадлежит себе даже на бытовом уровне. Для того чтобы выйти в магазин, Кинг надевала парик и солнечные очки. Иначе ей в буквальном смысле не давали прохода.

Из-за частых отлучек у спортсменки упала успеваемость в университете, а следующим неприятным открытием стало то, что университетское руководство совершенно не собиралось «входить в положение» и делать 20-летней звезде какие бы то ни было поблажки. В довершение ко всему, каждая соперница мечтала у нее выиграть. Если не финишное касание, так хотя бы старт или отрезок дистанции. В декабре 2016-го Кинг отправилась на «короткий» чемпионат мира в канадский Уиндзор и проиграла стометровку ямайской брассистке Алие Аткинсон.

— Не сказать, что я находилась в депрессии, но то что переживала, было крайне неприятным чувством, призналась она одному из американских журналистов.

Произошло это, правда, значительно позже поражения. Олимпийской чемпионке понадобилось несколько месяцев, чтобы навести порядок в собственной голове, после чего она пришла к своему университетскому тренеру Рэю Лузу и сказала:

— Я все решила. Мне нравится плавать. Нравится выступать в соревнованиях. Нравится прыгать в воду, не имея ни малейшего понятия о том, что случится на финише. И даже если я кому-то проиграю, это не станет для меня концом жизни. В конце концов свою главную медаль я уже выиграла.

Лилли КИНГ. AFP 2017

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО КИНГ

Пытаться до начала соревнований предсказать, каким именно образом будет развиваться сражение российской и американской спортсменок на стометровке было достаточно бессмысленно. Рекорд России, установленный в этом сезоне Ефимовой, равнялся 1.04,82. Кинг же проплыла дистанцию на летнем чемпионате США за 1.04,95. Вроде бы не столь быстро, но брасс — дистанция специфическая: можно иметь дистанционное преимущество, но не попасть в поворот или финиш и приплыть последним. В утреннем предварительном заплыве Ефимова стартовала бок о бок с Мейлутите, проиграла ей старт, но нагнала литовку на второй половине дистанции. Кинг плыла в другой группе и показала абсолютно лучшее время утренних серий — 1.05,20. В полуфинале Ефимова оказалась в первом из двух заплывов. Кинг и Мейлутите — во втором.

Бывший главный тренер российской сборной Андрей Воронцов заметил в отношении Мейлутите, что она может оказаться в Будапеште не в лучшей форме. На Играх в Рио Рута провалилась и даже помышляла о том, чтобы поменять тренера. Но судя по утреннему выступлению, литовка все-таки справилась с проблемами. В каком-то отношении ей было даже проще: все внимание было приковано не к ней.

— Мне кажется, Юле будет сложнее, чем американке, — сказал накануне полуфинального заплыва Александр Попов. — На стороне Кинг психологическое преимущество. Она олимпийская чемпионка, а это в некотором роде позволяет смотреть на соперников сверху вниз: что бы ни случилось, олимпийский титул ей уже не потерять

Отчасти это действительно было так. При всей необъятности собственного таланта Ефимовой катастрофически не везло на Олимпиадах. Между ними она брала реванш за реваншем: обыграла Мейлутите на 50-метровой дистанции брассом на чемпионате мира в Барселоне, затем на «сотне» — в Казани-2015, причем «повергнуть литовку» было для россиянки основным мотивом на тех соревнованиях. Сейчас же просто сменилась «декорация»: основным раздражителем стала Кинг, у которой Ефимова выигрывала лишь однажды — на предолимпийском чемпионате мира-2015 в 25-метровом бассейне.

Опасность у спортивного «реваншизма» всегда одна: сосредоточившись на одном сопернике, очень легко выпустить из вида остальных. А кроме того, жажда возмездия страшно жжет нервную систему. Накануне чемпионата Юля традиционно ограничила свое общение с прессой, но ее состояние прекрасно отражал опубликованный на страничке в фейсбуке постер со словами: «Лучше быть мертвым, чем вторым».

Юлия ЕФИМОВА. Reuters

БЕЗ МИРОВОГО РЕКОРДА, НО С БРОНЗОЙ

Несмотря на набирающий обороты российский ажиотаж, главными ньюсмейкерами женских соревнований оставались отнюдь не брассистки. А прежде всего «многостаночницы» типа Шестрем, Ледеки и Хоссу. Первая из этой троицы добавила к мировому рекорду воскресенья победу на «сотне» баттерфляем, но проплыла ниже своего же рекордного времени, хотя Воронцов, тренировавший спортсменку вплоть до Игр в Рио, заметил, что шведка должна бы побить рекорд мира без труда.

— Она ничуть не слабее Ледеки, — сказал по телефону тренер. — Более того, по всем показателям должна была опередить американку в Рио на дистанции 200 метров вольным стилем. Но не получилось. А после того, как я прекратил работать со шведской командой, Шестрем вообще отказалась от этой дистанции — сфокусировалась на спринте. Но хороша. Думаю, что в Будапеште у нее будут еще и победы, и рекорды.

Автором мирового рекорда чуть было не стала Ефимова: до результата Мейлутите, показанного четыре года назад в Барселоне, ей не хватило в полуфинале всего 0,01. С точки зрения тактики рекорд был бы хорошим подспорьем: многие сильные пловцы зачастую стараются деморализовать соперника подобным приемом — убийственно высоким результатом в полуфинале. Именно так, к слову, Питер ван ден Хугенбанд выиграл у Попова Олимпиаду в Сиднее.

Впрочем и без рекордного времени подобное начало стало прекрасным добавлением к бронзе Кирилла Пригоды на той же самой стометровке брассом в самом первом финале вечера.

А далее интрига стала на глазах набирать обороты: во втором полуфинале Мейлутите начала стометровку на 0,07 быстрее собственного рекордного графика. И на 0,77 быстрее, чем чуть раньше — Ефимова. Но на второй половине чуть сникла, зарубившись с Кинг и не выдержав в итоге этой борьбы. Но все успели понять: зрелище во вторник предстоит нетривиальное. Кровавое. ​

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ из Будапешта.