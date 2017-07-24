Ефимова vs Кинг. Предвкушение драки
Во вторник в финале стометровки брассом выступит Юлия Ефимова, которой в полуфинале не хватило всего 0,01 до мирового рекорда. На той же дистанции у мужчин Кирилл Пригода стал третьим.
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В понедельник был дан старт одному из главных плавательных противостояний: четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова против двух олимпийских чемпионок — Руты Мейлутите, обыгравшей россиянку на Играх-2012 в Лондоне, и Лилли Кинг, перехватившей у России победу в 2016-м.
Тринадцать лет назад на Олимпийских играх в Афинах американец Гэри
Почему — понятно: после того, как стало известно, что Евгению Рылову предстоит стартовать с достаточно неприятной травмой плеча,
МАСКИРОВКА ДЛЯ ЖИЗНИ
Если бы не скандальные высказывания Кинг в Рио, после которых чемпионку многие стали именовать за глаза девушкой без мозгов, ей можно было бы даже посочувствовать: вернувшись из Бразилии домой в крошечный Эвансвиль с двумя золотыми олимпийскими медалями (вторая была завоевана в составе американской команды в комбинированной эстафете) спортсменка очень быстро поняла, что отныне совершенно не принадлежит себе даже на бытовом уровне. Для того чтобы выйти в магазин, Кинг надевала парик и солнечные очки. Иначе ей в буквальном смысле не давали прохода.
— Не сказать, что я находилась в депрессии, но то что переживала, было крайне неприятным чувством, призналась она одному из американских журналистов.
Произошло это, правда, значительно позже поражения. Олимпийской чемпионке понадобилось несколько месяцев, чтобы навести порядок в собственной голове, после чего она пришла к своему университетскому тренеру Рэю Лузу и сказала:
— Я все решила. Мне нравится плавать. Нравится выступать в соревнованиях. Нравится прыгать в воду, не имея ни малейшего понятия о том, что случится на финише. И даже если я
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО КИНГ
Пытаться до начала соревнований предсказать, каким именно образом будет развиваться сражение российской и американской спортсменок на стометровке было достаточно бессмысленно. Рекорд России, установленный в этом сезоне Ефимовой, равнялся 1.04,82. Кинг же проплыла дистанцию на летнем чемпионате США за 1.04,95. Вроде бы не столь быстро, но брасс — дистанция специфическая: можно иметь дистанционное преимущество, но не попасть в поворот или финиш и приплыть последним. В утреннем предварительном заплыве Ефимова стартовала бок о бок с Мейлутите, проиграла ей старт, но нагнала литовку на второй половине дистанции. Кинг плыла в другой группе и показала абсолютно лучшее время утренних серий — 1.05,20. В полуфинале Ефимова оказалась в первом из двух заплывов. Кинг и Мейлутите — во втором.
Бывший главный тренер российской сборной Андрей Воронцов заметил в отношении Мейлутите, что она может оказаться в Будапеште не в лучшей форме. На Играх в Рио Рута провалилась и даже помышляла о том, чтобы поменять тренера. Но судя по утреннему выступлению, литовка
— Мне кажется, Юле будет сложнее, чем американке, — сказал накануне полуфинального заплыва Александр Попов. — На стороне Кинг психологическое преимущество. Она олимпийская чемпионка, а это в некотором роде позволяет смотреть на соперников сверху вниз: что бы ни случилось, олимпийский титул ей уже не потерять
Отчасти это действительно было так. При всей необъятности собственного таланта Ефимовой катастрофически не везло на Олимпиадах. Между ними она брала реванш за реваншем: обыграла Мейлутите на 50-метровой дистанции брассом на чемпионате мира в Барселоне, затем на «сотне» — в Казани-2015, причем «повергнуть литовку» было для россиянки основным мотивом на тех соревнованиях. Сейчас же просто сменилась «декорация»: основным раздражителем стала Кинг, у которой Ефимова выигрывала лишь однажды — на предолимпийском чемпионате мира-2015 в 25-метровом бассейне.
Опасность у спортивного «реваншизма» всегда одна: сосредоточившись на одном сопернике, очень легко выпустить из вида остальных. А кроме того, жажда возмездия страшно жжет нервную систему. Накануне чемпионата Юля традиционно ограничила свое общение с прессой, но ее состояние прекрасно отражал опубликованный на страничке в фейсбуке постер со словами: «Лучше быть мертвым, чем вторым».
БЕЗ МИРОВОГО РЕКОРДА, НО С БРОНЗОЙ
Несмотря на набирающий обороты российский ажиотаж, главными ньюсмейкерами женских соревнований оставались отнюдь не брассистки. А прежде всего «многостаночницы» типа Шестрем, Ледеки и Хоссу. Первая из этой троицы добавила к мировому рекорду воскресенья победу на «сотне» баттерфляем, но проплыла ниже своего же рекордного времени, хотя Воронцов, тренировавший спортсменку вплоть до Игр в Рио, заметил, что шведка должна бы побить рекорд мира без труда.
— Она ничуть не слабее Ледеки, — сказал по телефону тренер. — Более того, по всем показателям должна была опередить американку в Рио на дистанции 200 метров вольным стилем. Но не получилось. А после того, как я прекратил работать со шведской командой, Шестрем вообще отказалась от этой дистанции — сфокусировалась на спринте. Но хороша. Думаю, что в Будапеште у нее будут еще и победы, и рекорды.
Автором мирового рекорда чуть было не стала Ефимова: до результата Мейлутите, показанного четыре года назад в Барселоне, ей не хватило в полуфинале всего 0,01. С точки зрения тактики рекорд был бы хорошим подспорьем: многие сильные пловцы зачастую стараются деморализовать соперника подобным приемом — убийственно высоким результатом в полуфинале. Именно так, к слову, Питер ван ден Хугенбанд выиграл у Попова Олимпиаду в Сиднее.
Впрочем и без рекордного времени подобное начало стало прекрасным добавлением к бронзе Кирилла Пригоды на той же самой стометровке брассом в самом первом финале вечера.
А далее интрига стала на глазах набирать обороты: во втором полуфинале Мейлутите начала стометровку на 0,07 быстрее собственного рекордного графика. И на 0,77 быстрее, чем чуть раньше — Ефимова. Но на второй половине чуть сникла, зарубившись с Кинг и не выдержав в итоге этой борьбы. Но все успели понять: зрелище во вторник предстоит нетривиальное. Кровавое.
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ из Будапешта.
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