Россиянки Фесикова и Устинова вышли в финал ЧМ в плавании на 100 м на спине
БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Россиянки Анастасия Фесикова и Дарья Устинова квалифицировались в финал чемпионата мира в плавании на 100 м на спине. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Фесикова финишировала третьей в своем заплыве и стала пятой по итогам полуфиналов, показав время 59,26 секунды. Устинова вышла в финал с седьмым результатом (59,74).
С первым временем в финал вышла канадка Кайли Масс (58,18). Второй результат показала австралийка Эмили Сибом (58,85), третий — американка Кэтлин Бейкер (59,03).
Финал в этом виде программы пройдет 25 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет 30 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter