Россиянки Фесикова и Устинова вышли в финал ЧМ в плавании на 100 м на спине

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Фесикова финишировала третьей в своем заплыве и стала пятой по итогам полуфиналов, показав время 59,26 секунды. Устинова вышла в финал с седьмым результатом (59,74).

С первым временем в финал вышла канадка Кайли Масс (58,18). Второй результат показала австралийка Эмили Сибом (58,85), третий — американка Кэтлин Бейкер (59,03).

Финал в этом виде программы пройдет 25 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет 30 июля.