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24 июля 2017, 19:57 | Водные: Плавание | ТАСС

Ефимова выступит на этапе Кубка мира по плаванию в Москве

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в нынешнем сезоне выступит на этапе Кубка мира в Москве. Об этом журналистам сообщила генеральный директор Efimova Team Анна Митькова.

Российский этап пройдет <nobr>2—3 августа</nobr>. Увеличить
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Российский этап Кубка мира пройдет 2—3 августа, сразу после окончания чемпионата мира в Будапеште, где Ефимова в понедельник вышла в финал на дистанции 100 м брассом.

«Юля выступит не только в брассе в Москве, но и в комплексном плавании. По всем этапам Кубка она в этом году не пойдет, но планирует выступить в Токио — чтобы попробовать себя перед Олимпиадой 2020 года в этом городе», — сказала Митькова.

Финал на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира пройдет во вторник.
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