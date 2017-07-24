Кирилл Пригода: Моя мама по восьмой дорожке выигрывала чемпионат мира, а я пока — бронзу
21-летний спортсмен — о медали на 100 м брассом на чемпионате мира.
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— Вы большой молодец, взяли медаль.
— Так это же не первый мой большой финал. Я уже плыл в решающем заплыве на чемпионате мира в Казани, и тот опыт оказался очень полезным. Он позволил переосмыслить мне некоторые вещи, наглядно показал, насколько важно уметь контролировать свои эмоции в решающий момент. Рад, что провел правильную работу над ошибками.
— Как вам плылось по восьмой дорожке?
— Чудесно! Моя мама выигрывала чемпионат мира на ней (Елена Волкова на чемпионате мира-1991 на 200 м брассом. — Прим. «СЭ»), а я пока только бронзу.
— Она рассказывала вам об этом опыте накануне финала?
— Первое, что мама сказала после полуфинала: «Восьмая дорожка — замечательная»!
— После первого «полтинника» вы были в тройке. Чувствовали, что идете в лидерах с самого начала дистанции?
— Нет. Я ставил перед собой задачу обогнать соперника справа. Все остальное — как получится. Что же касается хорошего старта, то это мой конек. Думаю, весь мир это понял.
— Признавайтесь: вы ехали в Будапешт за медалью? Или она стала для вас сюрпризом?
— Цель была одна — улучшить свой личный рекорд, который на момент начала турнира был равен 59,60.
— Так вы выполнили эту задачу уже в предварительном заплыве.
— И был очень рад. Сразу отпустило!
— Для вас принципиально было вернуть рекорд России, который в июне побил Антон Чупков?
— Вы абсолютно правы. Это принципиальный момент. Антон мой друг. Но и соперник. Я был рад, что он побил мой рекорд, но для меня это одновременно стало и большим стимулом. Хотел доказать, что лучший брассист страны на 100 м не Антон, а
— За два дня здесь вы трижды улучшили рекорд России. В чем секрет?
— Пока не могу сказать. Нужно время, чтобы все переосмыслить. Думаю, ответы придут уже после чемпионата мира. Но у меня замечательный тренер и мы проделали хорошую работу. Третьим место я доволен. И очень рад, что принес команде первую медаль.
— Сегодня утром Майкл Фелпс соревновался с белой акулой. Проиграл. Что было бы, если бы с ней рубился Адам Пити?
— Он
— Тем не менее, британец выигрывает второй подряд чемпионат мира, а между ними — Олимпиаду. Да и рекорд мира у него. Как с ним бороться?
— Он ведь тоже человек. И обязательно найдется человек, который его обгонит. Пока, правда, непонятно, когда это произойдет.
— Главный тренер Сергей Колмогоров перед стартом турнира говорил, что вопрос по брассовому этапу в комбинированной эстафете открыт. Теперь, наверное, закрыт?
— Я бы так не сказал. Не считаю, что медаль дает мне железное место в команде. Антон Чупков тоже очень быстр на этой дистанции. 59,39 под нагрузкой и в небритом состоянии, которые он показал на «Маре Нострум», о многом говорят. Посмотрим, что решит главный тренер. Но если мне предоставят возможность выступить, буду очень рад.
Владимир ИВАНОВ из Будапешта.
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