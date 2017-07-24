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— Вы большой молодец, взяли медаль.

— Так это же не первый мой большой финал. Я уже плыл в решающем заплыве на чемпионате мира в Казани, и тот опыт оказался очень полезным. Он позволил переосмыслить мне некоторые вещи, наглядно показал, насколько важно уметь контролировать свои эмоции в решающий момент. Рад, что провел правильную работу над ошибками.

— Как вам плылось по восьмой дорожке?

— Чудесно! Моя мама выигрывала чемпионат мира на ней (Елена Волкова на чемпионате мира-1991 на 200 м брассом. — Прим. «СЭ»), а я пока только бронзу.

— Она рассказывала вам об этом опыте накануне финала?

— Первое, что мама сказала после полуфинала: «Восьмая дорожка — замечательная»!

— После первого «полтинника» вы были в тройке. Чувствовали, что идете в лидерах с самого начала дистанции?

— Нет. Я ставил перед собой задачу обогнать соперника справа. Все остальное — как получится. Что же касается хорошего старта, то это мой конек. Думаю, весь мир это понял.

— Признавайтесь: вы ехали в Будапешт за медалью? Или она стала для вас сюрпризом?

— Цель была одна — улучшить свой личный рекорд, который на момент начала турнира был равен 59,60.

— Так вы выполнили эту задачу уже в предварительном заплыве.

— И был очень рад. Сразу отпустило!

Кирилл ПРИГОДА. AFP 2017

— Для вас принципиально было вернуть рекорд России, который в июне побил Антон Чупков?

— Вы абсолютно правы. Это принципиальный момент. Антон мой друг. Но и соперник. Я был рад, что он побил мой рекорд, но для меня это одновременно стало и большим стимулом. Хотел доказать, что лучший брассист страны на 100 м не Антон, а все-таки я.

— За два дня здесь вы трижды улучшили рекорд России. В чем секрет?

— Пока не могу сказать. Нужно время, чтобы все переосмыслить. Думаю, ответы придут уже после чемпионата мира. Но у меня замечательный тренер и мы проделали хорошую работу. Третьим место я доволен. И очень рад, что принес команде первую медаль.

— Сегодня утром Майкл Фелпс соревновался с белой акулой. Проиграл. Что было бы, если бы с ней рубился Адам Пити?

— Он все-таки брассист. И брассом от акулы никуда бы не уплыл (смеется).

— Тем не менее, британец выигрывает второй подряд чемпионат мира, а между ними — Олимпиаду. Да и рекорд мира у него. Как с ним бороться?

— Он ведь тоже человек. И обязательно найдется человек, который его обгонит. Пока, правда, непонятно, когда это произойдет.

— Главный тренер Сергей Колмогоров перед стартом турнира говорил, что вопрос по брассовому этапу в комбинированной эстафете открыт. Теперь, наверное, закрыт?

— Я бы так не сказал. Не считаю, что медаль дает мне железное место в команде. Антон Чупков тоже очень быстр на этой дистанции. 59,39 под нагрузкой и в небритом состоянии, которые он показал на «Маре Нострум», о многом говорят. Посмотрим, что решит главный тренер. Но если мне предоставят возможность выступить, буду очень рад. ​

Владимир ИВАНОВ из Будапешта.