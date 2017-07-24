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24 июля 2017, 19:29 | Водные: Плавание | ТАСС

Россиянин Тарасевич вышел в финал ЧМ в плавании на 100 м на спине

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Россиянин Григорий Тарасевич квалифицировался в финал чемпионата мира в плавании на 100 м на спине. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

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Тарасевич финишировал третьим в своем заплыве, показав результат 53,06 секунды, и стал пятым по итогам полуфиналов. Другой россиянин Климент Колесников стал девятым и не вышел в финал, показав время 53,84 секунды.

С первым временем в финал вышел китаец Сюй Цзяюй (52,44). Второй результат показал американец Райан Мерфи (52,95), третий — американец Мэтт Греверс (52,97).

Финал в этом виде программы пройдет 25 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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