Шведка Шестрем стала чемпионкой мира в плавании на 100 м баттерфляем

Шестрем установила рекорд чемпионатов мира — 55,53 секунды. Второе место заняла австралийка Эмма Маккеон (56,18). Третьей стала американка Келси Уоррелл (56,37).

Шведка стала первой женщиной, которой удалось завоевать четыре золотые медали чемпионатов мира на одной дистанции — ранее она побеждала на дистанции 100 м баттерфляем в 2009, 2013 и 2015 годах.

Россиянка Светлана Чимрова финишировала седьмой (57,24).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.