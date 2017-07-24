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24 июля 2017, 19:10 | Водные: Плавание | ТАСС

Шведка Шестрем стала чемпионкой мира в плавании на 100 м баттерфляем

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Шведка Сара Шестрем стала победительницей чемпионата мира в плавании на 100 м баттерфляем. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Шестрем установила рекорд чемпионатов мира — 55,53 секунды. Второе место заняла австралийка Эмма Маккеон (56,18). Третьей стала американка Келси Уоррелл (56,37).

Шведка стала первой женщиной, которой удалось завоевать четыре золотые медали чемпионатов мира на одной дистанции — ранее она побеждала на дистанции 100 м баттерфляем в 2009, 2013 и 2015 годах.

Россиянка Светлана Чимрова финишировала седьмой (57,24).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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