Появилась видеозапись заплыва Майкла Фелпса против белой акулы
На
YouTube-канале Guardian Sport появилась видеозапись заплыва 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса против компьютерной симуляции белой акулы.
Спортсмен преодолел 100-метровую дистанцию за 38,1 секунды, уступив «акуле» ровно две секунды. Заплыв был организован в рамках телешоу для телеканала Discovery.
Американский пловец — единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион. Он принимал участие в Олимпиадах 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. Во время Игр в
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