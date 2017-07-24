Россиянин Пригода завоевал бронзу ЧМ в плавании на 100 м брассом
БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Пригода стал бронзовым призером чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште в плавании на 100 м брассом. Россиянин показал время 59,05 секунды.
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Золото завоевал британец Адам Пити, установивший рекорд чемпионатов мира (57,47). Второе место занял американец Кевин Кордес (58,79). Пити стал четырехкратным чемпионом мира.
Бронзовая медаль Пригоды стала первой наградой сборной России в плавании на этом чемпионате мира. Он стал первым российским пловцом с 2001 года, которому удалось завоевать медаль чемпионата мира на этой дистанции (тогда золото выиграл Роман Слуднов).
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