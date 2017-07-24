Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30476928/
24 июля 2017, 14:14 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Шёстрём в эстафете на ЧМ проплыла быстрее мирового рекорда на 100 м кролем

Олимпийская чемпионка 2016 года, семикратная чемпионка мира и 15-кратная чемпионка Европы по плаванию шведка Сара Шёстрём в рамках финального эстафетного заплыва 4×100 метров вольным стилем на чемпионате мира в Будапеште продемонстрировала результат выше мирового рекорда на дистанции 100 м.

Она проплыла свой этап за 51,71 секунды.

Мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем принадлежит австралийке Кейт Кэмпбелл (52,06).

Сборная Швеции по итогам финала заняла пятое место с результатом 3.33,94 секунды, золото выиграли американки (3.31,72).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Мутко рассчитывает, что лидер сборной РФ по плаванию Ефимова покажет на ЧМ свой максимум

Мутко рассчитывает, что лидер сборной РФ по плаванию Ефимова покажет на ЧМ свой максимум

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице- премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что трехкратный призер Олимпийских игр брассистка Юлия Ефимова покажет свой максимум на чемпионате мира в Будапеште на своих коронных дистанциях. Как отметил Мутко в беседе с ТАСС, невыход Ефимовой в финал в комплексном плавании на 200 м вполне объясним.
Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера