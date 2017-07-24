Шёстрём в эстафете на ЧМ проплыла быстрее мирового рекорда на 100 м кролем
Олимпийская чемпионка 2016 года, семикратная чемпионка мира и 15-кратная чемпионка Европы по плаванию шведка Сара Шёстрём в рамках финального эстафетного заплыва 4×100 метров вольным стилем на чемпионате мира в Будапеште продемонстрировала результат выше мирового рекорда на дистанции 100 м.
Она проплыла свой этап за 51,71 секунды.
Мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем принадлежит австралийке Кейт Кэмпбелл (52,06).
Сборная Швеции по итогам финала заняла пятое место с результатом 3.33,94 секунды, золото выиграли американки (3.31,72).
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