Мутко рассчитывает, что лидер сборной РФ по плаванию Ефимова покажет на ЧМ свой максимум
МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице- премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что трехкратный призер Олимпийских игр брассистка Юлия Ефимова покажет свой максимум на чемпионате мира в Будапеште на своих коронных дистанциях. Как отметил Мутко в беседе с ТАСС, невыход Ефимовой в финал в комплексном плавании на 200 м вполне объясним.
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В воскресенье, 23 июля, россиянка не квалифицировалась в финал на дистанции 200 м комплексным плаванием, показав в своем заплыве восьмой результат. Ранее россиянка выступала на чемпионатах мира только в брассе.
«Юля — лидер мирового плавания, лидер нашей сборной, ждем от нее максимального результата на ее дистанциях, — подчеркнул Мутко. — А добыть медаль на 200 метрах комплексом было сложно, у нас лидера в этой дисциплине нет, сложный вид, пловцы только втягиваются в соревновательный ритм. Эта цель и преследовалась».
Ефимова является серебряным призером Игр-2016 в плавании брассом на 100 м и 200 м, бронзовым призером Олимпиады в Лондоне в плавании брассом на 200 м.
Мутко отметил, что в своем стиле Ефимова хорошо прошла часть дистанции. «Мы видели, как хорошо она отрабатывала брассом, дальше было тяжеловато», — отметил
Мутко надеется, что молодые российские пловцы реализуют свой потенциал на ЧМ
В воскресенье мужская сборная России в составе Данилы Изотова, Владимира Морозова, Никиты Лобинцева и Никиты Королева стала четвертой в эстафете 4×100 м вольным стилем. Победила сборная США. Второе место заняли бразильцы, третье — венгры.
«Четвертое место — самое плохое, что может быть для спортсмена, — подчеркнул Мутко. — Пока мы в ожидании результата и желаем пловцам удачи. Хочется, чтобы молодежь, которая в последние годы неплохо о себе заявила, смогла в Будапеште реализовать свой потенциал».
Мутко отметил, что часть команды, завершившая свое выступление на чемпионате мира, дала пловцам хороший задел. «Наши синхронисты, прыгуны в воду, пловцы на открытой воде дали ребятам хороший задел, — сказал
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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