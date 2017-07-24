Красных и Довгалюк вышли полуфинал ЧМ в плавании на 200 м вольным стилем

Довгалюк финишировал первым в своем заплыве и показал третье общее время с результатом 1 минута 46,47 секунды. Красных также стал лучшим в своем заплыве и показал итоговый пятый результат (1.46,51).

С лучшим временем в полуфинал вышел китайский пловец Сунь Ян (1.45,78). Второе время показал американец Джеймс Гай (1.46,22). В полуфинал вышли 16 спортсменов.

Полуфиналы в плавании на 200 метров вольным стилем среди мужчин пройдут позднее в понедельник, финал — во вторник.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.