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24 июля 2017, 11:42 | Водные: Плавание | ТАСС

Юлия Ефимова вышла в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м брассом

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский призер и четырехкратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова квалифицировалась в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

<em>БУДАПЕШТ 24 июля. /ТАСС/. </em>Трехкратный олимпийский призер и четырехкратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия <span class=error>Ефимова</span> квалифицировалась в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта который проходит в Будапеште. Увеличить
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Ефимова финишировала первой в своем заплыве и показала второе общее время (1.05,60). С лучшим результатом в финал вышла двукратная олимпийская чемпионка из США Лилли Кинг (1.05,20). Третья время показала литовка Рута Мейлутите (1.05,81).

Другая россиянка Наталья Иванеева не смогла выйти в полуфинал. Она финишировала пятой в своем заплыве и показала 21-е общее время (1.07,97). В следующую стадию вышли 16 спортсменок.

Полуфиналы в плавании на 100 метров брассом среди женщин пройдут позднее в понедельник, финал — во вторник.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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Красных и Довгалюк вышли полуфинал ЧМ в плавании на 200 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Россияне Александр Красных и Михаил Довгалюк квалифицировались в полуфинал на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
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