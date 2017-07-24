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24 июля 2017, 11:28 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Фесикова, Устинова, Тарасевич, Колесников — в полуфинале ЧМ на 100 м на спине

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

На дистанции 100 м на спине в полуфинал вышли две россиянки: Анастасия Фесикова стала четвёртой (59,58), Дарья Устинова — 10-й (59,90).

Лучшей стала канадка Кайли Жаклин Массе (58,62).

На аналогичной дистанции у мужчин в полуфинал пробились Григорий Тарасевич и Климент Колесников. Тарасевич в квалификации стал третьим (53,18), Колесников — 16-й (54,51). Первое место занял китаец Сю Цзяю (52,77).

Чемпионат мира завершится 30 июля.
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Новости Плавания

Красных и Довгалюк вышли полуфинал ЧМ в плавании на 200 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Россияне Александр Красных и Михаил Довгалюк квалифицировались в полуфинал на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
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