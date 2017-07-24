На дистанции 100 м на спине в полуфинал вышли две россиянки: Анастасия Фесикова стала четвёртой (59,58), Дарья Устинова — 10-й (59,90).

Лучшей стала канадка Кайли Жаклин Массе (58,62).

На аналогичной дистанции у мужчин в полуфинал пробились Григорий Тарасевич и Климент Колесников. Тарасевич в квалификации стал третьим (53,18), Колесников — 16-й (54,51). Первое место занял китаец Сю Цзяю (52,77).

Чемпионат мира завершится 30 июля.