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24 июля 2017, 11:26 | Водные: Плавание | ТАСС

Фесикова и Устинова вышли в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м на спине

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы Анастасия Фесикова и Дарья Устинова квалифицировались в полуфинал на дистанции 100 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Фесикова финишировала на первом месте в своем заплыве и показала четвертое общее время с результатом 59,58 секунды. Устинова стала четвертой в своем заплыве и 10-й в общем зачете (59,90).

С первым временем в финал вышла канадка Кайли Масс (58,62). Второе время показала венгерка Катинка Хоссу (58,80), третье — австралийка Эмили Сибом (58,95).

Полуфиналы в плавании на 100 м на спине среди женщин пройдут позднее в понедельник, финал — во вторник.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Россияне Александр Красных и Михаил Довгалюк квалифицировались в полуфинал на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
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