Фесикова и Устинова вышли в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м на спине

Фесикова финишировала на первом месте в своем заплыве и показала четвертое общее время с результатом 59,58 секунды. Устинова стала четвертой в своем заплыве и 10-й в общем зачете (59,90).

С первым временем в финал вышла канадка Кайли Масс (58,62). Второе время показала венгерка Катинка Хоссу (58,80), третье — австралийка Эмили Сибом (58,95).

Полуфиналы в плавании на 100 м на спине среди женщин пройдут позднее в понедельник, финал — во вторник.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.