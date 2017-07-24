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24 июля 2017, 7:55 | Водные: Плавание | ТАСС

Олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл заплыв белой акуле

ТАСС, 24 июля. Многократный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс проиграл заплыв большой белой акуле. Об этом сообщает портал Vox.

<em>ТАСС 24 июля. </em>Многократный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл <span class=error>Фелпс</span> проиграл заплыв большой белой акуле. Об этом сообщает портал Vox. Увеличить
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Акула преодолела стометровку за 36,1 секунды, опередив Фелпса на две секунды. Соревнование прошло на открытой воде в Кейптауне (ЮАР). Соперники провели заплыв отдельно друг от друга, но благодаря компьютерной графике телезрители видели картинку, будто они плыли рядом. Морской хищник плыл за добычей, которая находилась на финише дистанции.

Организатором мероприятия выступил канал Discovery, который приурочил заплыв к своему проекту «Неделя акул».

Фелпс объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Американский пловец принимал участие в пяти Олимпиадах, на которых завоевал 28 медалей (23 золотые, три серебряные и две бронзовые). Американец является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр.
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