Олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл заплыв белой акуле

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Акула преодолела стометровку за 36,1 секунды, опередив Фелпса на две секунды. Соревнование прошло на открытой воде в Кейптауне (ЮАР). Соперники провели заплыв отдельно друг от друга, но благодаря компьютерной графике телезрители видели картинку, будто они плыли рядом. Морской хищник плыл за добычей, которая находилась на финише дистанции.

Организатором мероприятия выступил канал Discovery, который приурочил заплыв к своему проекту «Неделя акул».

Фелпс объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Американский пловец принимал участие в пяти Олимпиадах, на которых завоевал 28 медалей (23 золотые, три серебряные и две бронзовые). Американец является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр.

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