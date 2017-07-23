Безмедальное воскресенье. Наши пловцы пока не блещут

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Первый соревновательный день на больших турнирах — интересная штука. Уже по нему можно получить срез настроения команды к большому событию, увидеть ее примерную готовность и получить понимание, чего ждать от той или иной сборной дальше. Как правило, если начало получается сильно скомканным, то и дальнейшее выступление оказывается слабовыразительным. Вспомните чемпионаты мира последних лет по биатлону. И сравните их, например, с последним лыжным мировым первенством. Серебро Сергея Устюгова в первый день, золото во второй — и всю оставшуюся неделю команда выступала на кураже.

Задать настроение плавательной сборной в Будапеште должна была мужская кролевая эстафета 4×100 м — тот вид программы, в котором мы традиционно боремся за пьедестал. Здесь у России были медали на Олимпийских играх в Лондоне, чемпионате мира-2013 в Барселоне и в Казани-2015. Лишь в Рио-де-Жанейро команда осталась в шаге от пьедестала.

Американцы снова выиграли кролевую эстафету. AFP 2017

ПОСТОЛИМПИЙСКОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ

При этом после Игр-2016 расстановка мировых эстафетных сил сильно скорректировалась. И важно было заявить о своих медальных притязаниях на этот олимпийский цикл сразу. На победу рассчитывать было сложно, а вот на призовые места — вполне.

У американцев из золотого олимпийского состава остались Натан Адриан и Блейк Пьерони, плывший в Рио в предварительном заплыве, но смысл от этого не изменился — в первой восьмерке мирового рейтинга этого сезона на 100 м кролем сразу четыре представителя США. Плюс еще три в топ-20. У нас, на минуточку, ни одного в первой десятке. Куда тут тягаться?

Другое дело остальные. Австралийцы, ставшими в Бразилии третьими, сохранили с Рио одного Кэмерона Макэвоя. Итальянцы упорно делают ставку на ветеранов. Финишер команды у них — 35-летний Филиппо Маньини. Он выигрывал 100 м на чемпионатах мира 2005 и 2007 годов, когда большая часть нынешней российской сборной ходила в школу. А французы, феерившие все прошлое четырехлетие, настолько опьянялись постоянными победами, что совсем забыли о смене поколений. И когда после серебряного аккорда в Рио ряд ветеранов завершил выступление, а главная звезда — олимпийский чемпион Лондона и действующий чемпион мира на «полтиннике» Флоран Маноду ушел в гандбол, оказалось, что собирать новую команду просто не из кого. И победители двух последних чемпионатов мира даже не выставили сборную. Оказывается, такое бывает не только у нас.

Бразильцы стали вторыми и были очень рады. AFP 2017

НА ОТБОРЕ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Утром за российскую команду плыли Александр Попков, Никита Королев, Никита Лобинцев и Владимир Морозов. Эта четверка показала шестой результат. На вечернюю программу расстановка была сильно пересмотрена. Роль забойщика досталась Даниле Изотову, Морозова и Лобинцева Сергей Колмогоров отправил на второй и третий этапы соответственно, а финишером неожиданно поставили дебютанта больших турниров 23-летнего Королева.

Странно, ведь в предварительном раунде лучшее время в команде было в Лобинцева. Да и опыта у него гораздо больше. Скорее всего, ставка была сделана на ударное начало с надеждой дотерпеть до финиша.

Но уже после первого этапа стало понятно, что тактика нашего тренерского штаба оказалась провальной. Изотов проплыл с восьмым временем. Только 48,98. На чемпионате страны у Данилы было на полсекунды быстрее.

Тем не менее Морозов вернул надежду. Владимир сбросил со своего утреннего результата практически секунду. А вот Никита Лобинцев, хоть и передал эстафету третьим, проиграл себе же образца утренней давности. Ну нельзя так!

Королев в целом не подвел, показал второй после Морозова результат в команде (это при том, что Владимир целенаправленно готовился к 50 м, и финишером его не поставили по причине того, что уверенности во второй половине дистанции не было даже у самого спортсмена). Однако этого хватило только для четвертого места.

И по большому счету — это большая неудача. Проиграть американцам в их нынешнем составе не зазорно. У бразильцев тоже подобралась сильная команда. Но пропустить вперед венгров — это слишком. При всем к ним уважении. Если сопоставлять индивидуально их кролистов и наших, то Россия будет куда быстрее. Однако в эстафете венгры выпрыгивают из плавок и плывут по лучшим результатам, а у наших опять что-то не получается. В который уже раз…

Кирилл ПРИГОДА. AFP 2017

ФИНАЛ, КАК ПРЕДЕЛ

Что касается выступления остальных, то их результаты можно оценивать с двух сторон. С точки зрения руководства они нормальные: многие попали в финал. Если же рассматривать произошедшее с позиции спорта высших достижений, в котором есть только один победитель, а все остальные — проигравшие, радоваться нечему.

При этом двух спортсменов отметить стоит. Наконец попала в финал большого турнира Вероника Попова. 26-летняя спортсменка стабильно показывает высокие результаты на 200 м на чемпионате страны, но на главных стартах из раза в раз «проседала». Непопадание в финал Олимпиады в Рио стало для нее последней каплей. После окончания сезона она решила сменить тренера, перешла к Сергею Тарасову. Вошла в мужскую группу, в которой готовятся Лобинцев и Красных. И, наконец, попала в восьмерку крупного турнира. Теперь ей нужно показывать состоятельность на коронных 200 м.

Самое же приятное впечатление первого дня — 21-летний Кирилл Пригода. Он впервые заявил о себе в Казани-2015, когда с рекордом России вышел в финал дебютного для себя чемпионата мира. Теперь спортсмен начал турнир с возвращения себе национального рекорда, который в июне у него отнял Антон Чупков. А в полуфинале Кирилл сбросил и с этого результата еще 0,12. В финал он попал с восьмым временем, но разница между третьим и восьмым местом столь невелика, что завтра абсолютно реальны самые разные для Пригоды расклады: от бронзы до последнего места.

В целом же, ничего нового в исполнении российской сборной мы пока не увидели. Надежда на этом чемпионате мира снова будет исключительно на отдельно взятых, всем известных спортсменов.

Владимир ИВАНОВ

из Будапешта.