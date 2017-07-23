Женская сборная США по плаванию завоевала золото ЧМ в эстафете 4×100 м вольным стилем

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Шведка Сара Шестрем установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 м вольным стилем. Она показала результат 51,71 секунды во время эстафеты 4×100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.