Женская сборная США по плаванию завоевала золото ЧМ в эстафете 4×100 м вольным стилем
БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Женская сборная США по плаванию (Мэллори Комерфорд, Келси Уоррелл, Кэти Ледеки и Симоне Мануэль) стала чемпионом мира в эстафете 4×100 м вольным стилем. Мировое первенство проходит в Будапеште.
Американки показали результат 3 минуты 31,72 секунды. Второе место заняла сборная Австралии (3.32,01), третье — команда Нидерландов (3.32,64).
20-летняя Ледеки завоевала свое второе золото на турнире и 12-е в карьере на чемпионатах мира.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter