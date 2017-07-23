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23 июля 2017, 20:48 | Водные: Плавание | ТАСС

Женская сборная США по плаванию завоевала золото ЧМ в эстафете 4×100 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Женская сборная США по плаванию (Мэллори Комерфорд, Келси Уоррелл, Кэти Ледеки и Симоне Мануэль) стала чемпионом мира в эстафете 4×100 м вольным стилем. Мировое первенство проходит в Будапеште.

Американки показали результат 3 минуты 31,72 секунды. Второе место заняла сборная Австралии (3.32,01), третье — команда Нидерландов (3.32,64).

20-летняя Ледеки завоевала свое второе золото на турнире и 12-е в карьере на чемпионатах мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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Шведка Шестрем установила мировой рекорд в плавании на 100 м вольным стилем

Шведка Шестрем установила мировой рекорд в плавании на 100 м вольным стилем

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Шведка Сара Шестрем установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 м вольным стилем. Она показала результат 51,71 секунды во время эстафеты 4×100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
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