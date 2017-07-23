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23 июля 2017, 20:25 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Российские пловцы стали четвертыми на ЧМ в эстафете 4 по 100 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 23 июл — Р-Спорт. Российские пловцы остановились в шаге от медали в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Данила Изотов, Владимир Морозов, Никита Лобинцев и Никита Королев проплыли эстафету за 3 минуты 12,58 секунды и заняли четвертое место. Победили американцы (3.10,06), вторыми стали бразильцы (3.10,34) третьими — венгры (3.11,99).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится в Будапеште 30 июля.
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МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Шведка Сара Шестрем установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 м вольным стилем. Она показала результат 51,71 секунды во время эстафеты 4×100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
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