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23 июля 2017, 20:02 | Водные: Плавание | ТАСС

Россиянин Пригода вышел в финал ЧМ в плавании на 100 м брассом

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Пригода квалифицировался в финал чемпионата мира в плавании на 100 м брассом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Россиянин Пригода вышел в финал ЧМ в плавании на 100 м брассом - Фото Увеличить
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Пригода финишировал вторым в своем заплыве, показав по итогам полуфиналов восьмой результат — 59,24 секунды. Другой россиянин Всеволод Занько стал шестым в своем заплыве, показав по итогам полуфиналов 13-й результат (59,76), он не смог выйти в финал.

С первым временем в финал вышел олимпийский чемпион британец Адам Пити (57,75). Второй результат показал американец Кевин Кордес (58,64), третий — его соотечественник Коди Миллер (59,08).

Финал в плавании на дистанции 100 м брассом у мужчин состоится 24 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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