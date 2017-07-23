Россиянин Пригода вышел в финал ЧМ в плавании на 100 м брассом
БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Пригода квалифицировался в финал чемпионата мира в плавании на 100 м брассом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.
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Пригода финишировал вторым в своем заплыве, показав по итогам полуфиналов восьмой результат — 59,24 секунды. Другой россиянин Всеволод Занько стал шестым в своем заплыве, показав по итогам полуфиналов 13-й результат (59,76), он не смог выйти в финал.
С первым временем в финал вышел олимпийский чемпион британец Адам Пити (57,75). Второй результат показал американец Кевин Кордес (58,64), третий — его соотечественник Коди Миллер (59,08).
Финал в плавании на дистанции 100 м брассом у мужчин состоится 24 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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