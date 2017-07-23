Россиянка Ефимова не вышла в финал ЧМ в плавании на 200 м комплексом
БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова не квалифицировалась в финал чемпионата мира в плавании на 200 м комплексом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.
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Ефимова финишировала восьмой в своем заплыве и показала 14-й результат по итогам полуфиналов — 1 минута 12,88 секунды.
С лучшим временем в финал вышла венгерка Катинка Хоссу (2.07,14).
Финал в этом виде пройдет 24 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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