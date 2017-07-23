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23 июля 2017, 19:21 | Водные: Плавание | ТАСС

Россиянка Чимрова вышла в финал ЧМ в плавании на 100 м баттерфляем

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Чимрова квалифицировалась в финал чемпионата мира в плавании на 100 м баттерфляем. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Чимрова финишировала четвертой в своем заплыве, показав по итогам полуфиналов восьмое время — 57,64 секунды.

С первым временем в финал вышла шведка Сара Шестрем (55,77). Второй результат показала австралийка Эмма Маккеон (56,23), третий — американка Келси Уоррелл (56,74).

Финал в плавании баттерфляем на 100 м у женщин пройдет 24 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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