Россиянка Чимрова вышла в финал ЧМ в плавании на 100 м баттерфляем

Чимрова финишировала четвертой в своем заплыве, показав по итогам полуфиналов восьмое время — 57,64 секунды.

С первым временем в финал вышла шведка Сара Шестрем (55,77). Второй результат показала австралийка Эмма Маккеон (56,23), третий — американка Келси Уоррелл (56,74).

Финал в плавании баттерфляем на 100 м у женщин пройдет 24 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.