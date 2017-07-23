Китаец Сунь Ян завоевал золото ЧМ в плавании на 400 м вольным стилем
БУДАПЕШТ, 23 июля /ТАСС/. Китайский пловец Сунь Ян завоевал золото на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Он показал время 3 минуты 41,28 секунды.
Второе место занял австралиец Мак Хортон (3.43,85), третье — итальянец Габриэль Детти (3.43,93).
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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