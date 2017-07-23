Семь казахстанских спортсменов переплыли пролив Босфор

Спортсмены школы триатлона World Class Almaty приняли участие в заплыве через пролив Босфор, сообщает корреспондент Vesti.kz. Все семь участников успешно добрались до противоположного берега.

В масштабном и традиционном старте приняли участие более 2 300 человек со всего мира. Преодоление Босфора, который соединяет Европу и Азию, дает право называться интерконтинентальным пловцом.

Старт заплыва происходит на азиатской стороне. Всего же пловцам необходимо проплыть более 6,5 километров. При этом большое расстояние не является главной трудностью для участников. На территории пролива действуют два вида течения. Поэтому пловцы изначально корректируют свой маршрут, чтобы в нужном месте повернуть. Иначе течение просто сносит участников, а большое отклонение от маршрута ведет к дисквалификации.

«Да, Босфор известен наличием двух встречных течений. Сначала тебя несет в сторону финиша, а потом нужно вовремя и правильно свернуть. После этого начинаешь бороться с противоположным течением. Меня немного унесло, но все-таки выгребла к финишу. Плюс непосредственно для меня сложность заключалась в том, что я боялась открытой воды. Всегда, участвуя в триатлоне, переживала именно за водный этап. Но сегодня я преодолела все страхи и барьеры. Босфор взят! Вся наша команда доплыла до финиша. Эмоции у каждого просто зашкаливают. Просто словами не передать. Это надо испытать каждому», — прокомментировала заплыв директор «Алматы Марафона» Салтанат Казыбаева.

Также, желающим преодолеть пролив предстоит столкнуться с влиянием волн, из-за чего многие участники «глотают» воду, что значительно усложняет задачу. В целом, для тех, кто умеет плавать, но не имеет опыта заплывов в открытой воде, на подготовку к покорению Босфора потребуется как минимум полгода.

Добавим, что впервые данный старт состоялся в 1989 году. Cтарт производится из района Канлика, с азиатской стороны Стамбула, а финиш — в парке у моста Куручезми с европейской стороны.