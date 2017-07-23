Ефимова вышла в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м комплексом

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Ефимова финишировала шестой в своем заплыве и показала 13-е общее время (2.12,41).

С первым временем в финал вышла трехкратная олимпийская чемпионка из Венгрии Катинка Хоссу (2.07,49). Второе время показала канадка Сидне Пикрем (2.10,14), третье — американка Мэдисин Кокс (2.10,16).

Другая россиянка Виктория Андреева не смогла выйти в полуфинал. Она финишировала шестой в своем заплыве и показала 17-е общее время (2.13,16). В следующую стадию вышли 16 спортсменок.

Полуфиналы в плавании на 200 метров комплексом среди женщин пройдут позднее в воскресенье, финал — в понедельник.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.