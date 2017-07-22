Конгресс Международной федерации плавания будет проходить каждые два года
БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Генеральный конгресс Международной федерации плавания (FINA) отныне будет проходить каждые два года во время чемпионатов мира по водным видам спорта. Это решение было принято в субботу во время конгресса FINA в Будапеште, который в эти дни принимает чемпионат мира.
Ранее генеральный конгресс FINA проходил раз в четыре года.
В воскресенье конгресс FINA также принял ряд других поправок в конституцию организации. Состав бюро [руководящего органа] организации теперь будет формироваться по новой схеме: из него исключается почетный секретарь, в то время как число
Кроме того, число рядовых членов бюро FINA возросло с 15 до 18.
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