Конгресс Международной федерации плавания будет проходить каждые два года

Ранее генеральный конгресс FINA проходил раз в четыре года.

В воскресенье конгресс FINA также принял ряд других поправок в конституцию организации. Состав бюро [руководящего органа] организации теперь будет формироваться по новой схеме: из него исключается почетный секретарь, в то время как число вице-президентов остается прежним — их будет пять, от каждого из континентов. Однако теперь из их числа будут выбраны первый вице-президент и второй вице-президент. Ранее существовала только должность первого вице-президента.

Кроме того, число рядовых членов бюро FINA возросло с 15 до 18.