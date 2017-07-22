Российские пловцы завоевали 4 золота в четвертый день Сурдлимпийских игр в Самсуне

В пятницу чемпионами Сурдлимипиады стали Ольга Ключникова (100 м на спине), Алена Алексеева (100 м баттерфляем), Виктория Терентьева (800 м вольным стилем) и мужская сборная в эстафете 4 по 200 м вольным стилем. Серебро завоевали Мартин Фомин (100 м брассом), Элеонора Брыканова (100 м на спине) и Виталий Оботин (400 м комплекс), бронзу взяла Екатерина Савченко (100 м баттерфляем).

Российские дзюдоисты завоевали в пятницу четыре золота — чемпионами стали Ринат Кадыров (до 90 кг), Рустем Ахметов (свыше 100 кг), Константин Попов (до 100 кг) и Женни Чамыян (женщины, до 70 кг). Серебро завоевал Заур Беданоков (до 81 кг). Борцы греко-римского стиля взяли одно золото, два серебра и одну бронзу. Золото выиграл Эдуард Ширазданов (до 80 кг), до финала дошли Кирилл Чулков (до 59 кг) и Владислав Тарасов (до 98 кг), а бронзу взял Андрей Лазукин (до 71 кг).

В велоспорте Алиса Бондарева и Дмитрий Розанов завоевали по золотой медали в индивидуальной гонке с раздельным стартом, а Иван Макаров стал бронзовым призером. В спортивном ориентировании Мария Макарова и Никита Смирнов завоевали по золоту в спринте, Антонина Найденова взяла бронзу. После четырех дней соревнований в медальном зачете лидирует сборная России (20 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых награды).

Баскетболисты сборной России в пятницу обыграли команду Аргентины (98:60), российские футболисты победили британцев (1:0). В пляжном волейболе победы одержали российские дуэты Рушан Даянов/Максим Селютин и Евгений Кирилов/Руслан Афанасьев, у женщин свои матчи выиграли пары Анастасия Лязина/Юлия Елизова и Елизавета Алексеева/Елена Харчевникова.

У теннисистов побед в парном миксте добились Ярослав Ревин/Анастасия Чумак и Егор Панюшкин/ Полина Смирнова, вышедшие в четвертьфинал, а Сергей Лихарев/Ангелина Анучина свой матч в 1/8 финала проиграли. Мужской дуэт Ревин/Панюшкин также смог выйти в четвертьфинал, Лихарев/ Владислав Абрамов остановились на стадии 1/8 финала. В настольном теннисе в пятницу победы добилась Анна Кондратова, а Диана Губанова и Ксения Маркович свои матчи проиграли.