Куда заведут водные дорожки?

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Если написать подробный анализ того, как развивалось в последние два года российское плавание, чего добилось и на что может рассчитывать на мировом первенстве, а потом сделать лаконичную выдержку из сказанного, получим одну фамилию: Ефимова. Четырехкратная чемпионка мира фактически ушла после Игр в Рио в автономное плавание, показала ряд выдающихся результатов, давших основание болельщикам ждать от Юли в Будапеште все три золотые медали в брассе, наконец, спортсменке всегда особенно везло на послеолимпийских мировых первенствах.

В 2009-м в Риме она стала чемпионкой мира на «полтиннике» и взяла серебро на «сотне», в 2013-м выиграла 200 и 50 м, прихватив для комплекта серебряную медаль на стометровке еще раз. Тот сезон (если отталкиваться от результатов) был для спортсменки наиболее успешным. И в нынешнем Юля фактически повторяет его, показывая еще более быстрые секунды: она установила рекорд России на дистанции 100 м (1.04,82), едва не побила мировой рекорд в ходе традиционного летнего турнира Mare Nostrum, словом, готовится выйти на свои старты в Будапеште во всеоружии. Уже имеется интригующий сюжет под названием «Ефимова — Лилли Кинг» (американка отняла у россиянки золото на Олимпийских играх в Рио). Осторожность относительно будущих результатов Юли высказал лишь главный тренер российских пловцов Сергей Колмогоров, заметив, что Ефимова — безусловный лидер команды, но заранее отдавать ей все три золотые медали он пока не считает правильным.

ЛОТЕРЕЯ В СПРИНТЕ

На роль еще двух звезд команды претендуют бронзовые медалисты Игр-2016 Евгений Рылов (спина) и Антон Чупков (брасс). Вот, собственно, тот костяк команды, на который стоит равняться и остальным. Мужской брасс — вообще на редкость успешный для России стиль на текущем витке истории, поэтому скучать, наблюдая за соперничеством, не придется.

В отношении ветеранов команды восторгов испытывать не приходится. Обладатель Кубка мира Владимир Морозов сосредоточился на «полтиннике» вольным стилем — самой быстрой из спринтерских дистанций, специально для этого «раскачал» мускулатуру и набрал вес, но дело в том, что эта дистанция — всегда лотерея, где побеждает зачастую не тот, кто имеет более высокую дистанционную скорость, а тот, кому лучше удалось касание. Тем более что в спринте нет лидера: пловцов, способных проплыть дистанцию за 21,5 (это время почти гарантированно позволяет попасть на пьедестал), в мире наберется на два финала. Такого лидера, каким на прошлом мировом первенстве был Флоран Маноду, нет: после проигранной в Рио Олимпиады француз закончил с плаванием и ушел в гандбол.

ДОМАШНЯЯ ЗВЕЗДА

Насколько Морозов окажется успешен, не знает никто. Пока все его спортивное везение ограничивалось рамками Кубка мира: на прошлый чемпионат мира в Казань спортсмен ехал за двумя личными победами и медалями (если повезет — золотыми) в эстафетах, но проиграл все, что можно, а на стометровке вольным стилем был дисквалифицирован за фальстарт. Никита Лобинцев и Данила Изотов, на которых во времена не столь давние смотрели как на основное боевое звено в эстафетах, тоже сдали позиции. Настолько, что о вероятных российских медалях в командных видах программы в плавании предпочитают не говорить.

Героиня чемпионата тоже известна, и это не Ефимова, а венгерка Катинка Хоссу, знаменитая тем, что плавает на соревнованиях по множеству дистанций (рекорд заявленных в ходе одного турнира дисциплин у венгерки был 13). Парадокс, но главная «домашняя» звезда — одновременно и «анфан террибль» плавания: спортсменка постоянно ругается с чиновниками, пытающимися ограничить ее в количестве дистанций, на которых может выступать спортсмен. Но «плохих девочек», как известно, любят все. Поэтому и болеть за Хоссу дома публика будет особенно горячо.

РАСПИСАНИЕ ФИНАЛОВ В ПЛАВАНИИ

23 июля. Мужчины. Вольный стиль, 400 м. Женщины. Вольный стиль, 400 м. Мужчины. Вольный стиль. Эстафета 4×100 м. Женщины. Вольный стиль. Эстафета 4×100 м.

24 июля. Мужчины. Брасс, 100 м. Мужчины. Баттерфляй, 50 м. Женщины. Баттерфляй, 100 м. Женщины. Комплекс, 200 м.

25 июля. Мужчины. Вольный стиль, 200 м. Женщины. Вольный стиль, 1500 м. Мужчины. Спина, 100 м. Женщины. Спина, 100 м. Женщины. Брасс, 100 м.

26 июля. Мужчины. Вольный стиль, 800 м. Женщины. Вольный стиль, 200 м. Мужчины. Брасс, 50 м. Мужчины. Баттерфляй, 200 м. Смешанная комбинированная эстафета 4×100 м.

27 июля. Мужчины. Вольный стиль, 100 м. Женщины. Спина, 50 м. Женщины. Баттерфляй, 200 м. Мужчины. Комплекс, 200 м. Женщины. Вольный стиль. Эстафета 4×200 м.

28 июля. Женщины. Вольный стиль, 100 м. Мужчины. Спина, 200 м. Мужчины. Брасс, 200 м. Женщины. Брасс, 200 м. Мужчины. Вольный стиль. Эстафета 4×200 м.

29 июля. Мужчины. Вольный стиль, 50 м. Женщины. Вольный стиль, 800 м. Женщины. Спина, 200 м. Мужчины. Баттерфляй, 100 м. Женщины. Баттерфляй, 50 м. Смешанная эстафета 4×100 м вольным стилем.

30 июля. Мужчины. Вольный стиль, 1500 м. Женщины. Вольный стиль, 50 м. Мужчины. Спина, 50 м. Женщины. Брасс, 50 м. Мужчины. Комплекс, 400 м. Женщины. Комплекс, 400 м. Мужчины. Комбинированная эстафета 4×100 м. Женщины. Комбинированная эстафета 4×100 м.

РАСПИСАНИЕ ФИНАЛОВ В ПЛАВАНИИ

23 июля. Мужчины. Вольный стиль, 400 м. Женщины. Вольный стиль, 400 м. Мужчины. Вольный стиль. Эстафета 4×100 м. Женщины. Вольный стиль. Эстафета 4×100 м.

24 июля. Мужчины. Брасс, 100 м. Мужчины. Баттерфляй, 50 м. Женщины. Баттерфляй, 100 м. Женщины. Комплекс, 200 м.

25 июля. Мужчины. Вольный стиль, 200 м. Женщины. Вольный стиль, 1500 м. Мужчины. Спина, 100 м. Женщины. Спина, 100 м. Женщины. Брасс, 100 м.

26 июля. Мужчины. Вольный стиль, 800 м. Женщины. Вольный стиль, 200 м. Мужчины. Брасс, 50 м. Мужчины. Баттерфляй, 200 м. Смешанная комбинированная эстафета 4×100 м.

27 июля. Мужчины. Вольный стиль, 100 м. Женщины. Спина, 50 м. Женщины. Баттерфляй, 200 м. Мужчины. Комплекс, 200 м. Женщины. Вольный стиль. Эстафета 4×200 м.

28 июля. Женщины. Вольный стиль, 100 м. Мужчины. Спина, 200 м. Мужчины. Брасс, 200 м. Женщины. Брасс, 200 м. Мужчины. Вольный стиль. Эстафета 4×200 м.

29 июля. Мужчины. Вольный стиль, 50 м. Женщины. Вольный стиль, 800 м. Женщины. Спина, 200 м. Мужчины. Баттерфляй, 100 м. Женщины. Баттерфляй, 50 м. Смешанная эстафета 4×100 м вольным стилем.

30 июля. Мужчины. Вольный стиль, 1500 м. Женщины. Вольный стиль, 50 м. Мужчины. Спина, 50 м. Женщины. Брасс, 50 м. Мужчины. Комплекс, 400 м. Женщины. Комплекс, 400 м. Мужчины. Комбинированная эстафета 4×100 м. Женщины. Комбинированная эстафета 4×100 м.