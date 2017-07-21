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21 июля 2017, 17:02 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Бронза Дратцева стала единственной медалью россиян в плавании на открытой воде на ЧМ

МОСКВА, 21 июл — Р-Спорт. Бронза Евгения Дратцева стала единственной медалью сборной России в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Бронза Евгения <span class=error>Дратцева</span> стала единственной медалью сборной России в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Увеличить
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Дратцев в пятницу завоевал бронзовую медаль в плавании на 25 км. Еще один россиянин Сергей Большаков финишировал на восьмой позиции. У женщин на этой дистанции лучший результат показала Анастасия Крапивина, которая стала шестой. На дистанции 5 км россиянин Кирилл Абросимов стал четвертым, а Валерия Ермакова показала 14-й результат. В заплыве на 10 км Дратцев стал восьмым, у женщин на этой дистанции Крапивина стала 15-й.

В смешанной эстафете (4 по 1250 метров) россияне Абросимов, Большаков, Дарья Кулик и Мария Новикова финишировали на десятой позиции.

Первое место в медальном зачете в плавании на открытой воде заняли французы, в активе которых четыре золота, одно серебро и одна бронза. Второе место заняли пловцы из США, завоевавшие одну золотую и две серебряных медали. Замкнули тройку лучших голландцы, на счету которых одно золото и одно серебро. Россияне поделили седьмое место с пловцами из Великобритании.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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Тренер: Пловцу Дратцеву рано завершать карьеру, в марафоне его время только начинается

Тренер: Пловцу Дратцеву рано завершать карьеру, в марафоне его время только начинается

БАЛАТОНФЮРЕД /Венгрия/, 21 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российскому пловцу на открытой воде Евгению Дратцеву рано завершать спортивную карьеру, он сейчас находится в том возрасте, который позволяет показывать ему высокие результаты на марафонских дистанциях (25 км). Такое мнение ТАСС высказал исполняющий обязанности главного тренера сборной команды России по плаванию на открытой воде Сергей Бурков.
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