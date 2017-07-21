Бронза Дратцева стала единственной медалью россиян в плавании на открытой воде на ЧМ

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Дратцев в пятницу завоевал бронзовую медаль в плавании на 25 км. Еще один россиянин Сергей Большаков финишировал на восьмой позиции. У женщин на этой дистанции лучший результат показала Анастасия Крапивина, которая стала шестой. На дистанции 5 км россиянин Кирилл Абросимов стал четвертым, а Валерия Ермакова показала 14-й результат. В заплыве на 10 км Дратцев стал восьмым, у женщин на этой дистанции Крапивина стала 15-й.

В смешанной эстафете (4 по 1250 метров) россияне Абросимов, Большаков, Дарья Кулик и Мария Новикова финишировали на десятой позиции.

Первое место в медальном зачете в плавании на открытой воде заняли французы, в активе которых четыре золота, одно серебро и одна бронза. Второе место заняли пловцы из США, завоевавшие одну золотую и две серебряных медали. Замкнули тройку лучших голландцы, на счету которых одно золото и одно серебро. Россияне поделили седьмое место с пловцами из Великобритании.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.